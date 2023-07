Un arbitre de la LNH de Summerland se joindra au programme des officiels de la BCHL

Un arbitre de la Ligue nationale de hockey de Summerland a signé avec le programme des officiels de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique pour 2023 à 2024.

Shane Heyer est l’une des quatre personnes à s’être inscrite au programme.

Le groupe travaillera avec les officiels de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique, soit en assistant à des matchs, soit en regardant des vidéos, pour les aider à atteindre leur potentiel de développement.

Heyer, de Summerland, a passé 30 ans comme officiel dans la Ligue nationale de hockey de 1988 à 2018. Il a travaillé plus de 2 000 matchs comme arbitre et officiel de ligne, ainsi que 214 matchs éliminatoires, dont six finales de la Coupe Stanley.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey de la Colombie-Britannique en 2019 et est maintenant employé par la LNH en tant que gérant des arbitres.

« Je suis un fier diplômé de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique », a déclaré Heyer. « J’y ai travaillé de 1982 à 1988. C’est toujours excitant de voir d’autres officiels sortir de la BCHL et progresser dans le jeu. Je suis honoré de pouvoir aider les jeunes officiels de la Colombie-Britannique de toutes les manières possibles.

D’autres à signer avec le programme sont Kelly Sutherland, Jay Sharrers et Steve Piotrowski.

Sutherland est officiel de la LNH depuis 2000 et a arbitré 10 finales de la Coupe Stanley et de nombreux événements internationaux.

Sharrers est devenu le premier arbitre noir de la LNH lorsqu’il s’est joint à la ligue en tant qu’arbitre de ligne en 1990. Il a arbitré plus de 1 600 matchs de saison régulière et plus de 200 matchs d’après-saison, dont sept finales de la Coupe Stanley.

Piotrowski a arbitré au sein de la Central Collegiate Hockey Association de la NCAA pendant 26 ans.

