Un arbitre de football transgenre fait l’histoire du sport israélien

Sapir Berman est entré dans l’histoire du sport lundi, officiant lors d’un match de football en Premier League israélienne pour la première fois depuis sa sortie en tant que transgenre.

«C’est la première étape d’un long et merveilleux voyage. Sapir, nous sommes fiers de le faire avec vous », a tweeté la Fédération israélienne de football alors qu’elle se présentait sur le terrain pour le concours entre Beitar Jérusalem et Hapoel Haifa.

Lors d’une conférence de presse mardi dernier au cours de laquelle elle a annoncé publiquement sa transition, Berman, à 26 ans déjà arbitre de haut niveau dans la principale ligue de football d’Israël, a déclaré qu’elle s’était toujours considérée comme une femme, même à un jeune âge.

Elle a déclaré aux journalistes que les joueurs avaient déjà commencé à utiliser la forme féminine des mots en hébreu lorsqu’ils s’adressaient à elle.

«Ils ont vraiment envie de participer d’une manière ou d’une autre à ce processus et même de parler aux hommes lorsque ce n’est pas nécessaire et de me parler en tant que femme. Alors merci », a déclaré Berman.

À l’extérieur du stade dans la ville nordique de Haïfa, un fan portait une banderole qui a salué Berman comme une «super femme, incroyable, courageuse».

Berman n’est pas le premier arbitre transgenre dans le monde du football. Une arbitre de football britannique, Lucy Clark, s’est déclarée transgenre en 2018.

