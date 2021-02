Un Arabe accusé d’avoir transmis au Hamas des informations sur la défense antimissile israélienne

Le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, a annoncé vendredi l’arrestation d’un homme de 43 ans lié à Gaza pour des allégations selon lesquelles il espionnait et fournirait des informations sur les défenses antimissiles de l’État au Hamas.

Dans un communiqué, le Shin Bet a déclaré que le suspect, Mohammad Abu Adra, avait été accusé d’infractions terroristes, notamment d’être membre d’une organisation terroriste et d’avoir fourni des informations à un ennemi d’Israël.

Les responsables du renseignement affirment qu’Abou Adra a pu se déplacer librement entre Israël et la Palestine, où il aurait fourni des informations au Hamas, car sa mère et sa femme étaient originaires de Gaza et de la nationalité israélienne de son père.

Le Hamas aurait recruté Abu Adra dans sa branche militaire pour leur fournir «Un accès unique et de haute qualité au territoire israélien et la réalisation de missions pour eux», y compris avoir «Informations collectées et fournies» sur les batteries anti-missiles israéliennes Iron Dome.

L’Iron Dome est un système de défense aérienne utilisé pour protéger Israël contre les attaques de missiles. Il fonctionne en suivant les projectiles entrants et en tirant des missiles pour les intercepter et les assommer avant qu’ils ne puissent atteindre leurs cibles.

Abu Adra a été arrêté le 3 février par des responsables du Shin Bet et a été officiellement inculpé vendredi devant un tribunal de district de Beersheba, une ville du sud d’Israël.

Dans une déclaration concernant la détention d’Abou Adra sur des allégations d’espionnage, le Shin Bet a pris pour cible le Hamas, affirmant que les services de sécurité israéliens «Continuera d’agir dans le but de contrecarrer toutes les activités terroristes» et s’est engagé à poursuivre tous «Ceux qui aident le terrorisme.»

