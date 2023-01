Un Apprenti qui aime les canons ? Il va se faire virer

Nouvelles passionnantes, fans de télé. Le média a un tout nouveau irritant, grâce aux bons offices de Lord Alan Sugar et de BBC1.

Il s’appelle Gregory Ebbs, il est obsédé par les canons, a l’allure plutôt malheureuse d’une fusion Ronnie Corbett/Michael McIntyre et est un élu du parti libéral démocrate. Et est très probablement leur chef, pour autant que je sache.

Gregory a aussi une devise qui est totalement en contradiction avec le fait qu’il ressemble à un garçon de sept ans : « La vie est une perte de temps et le temps est une perte de vie. Donc, si vous vous perdez tout le temps, vous aurez le temps de votre vie.

Sans parler de l’incontinence urinaire, des pertes de mémoire, des secousses, de la paranoïa et de l’absence d’amis.

Cela va presque sans dire alors, il est également l’un des nouveaux concurrents de la série 17 de The Apprentice, qui a commencé la nuit dernière avec Sugar tentant de signaler et d’abattre les plus gros succès le plus rapidement possible.

Un concours non officiel qui a été remporté sans effort par Gregory et le guide de safari sud-africain Joseph, le soi-disant “James Bond des affaires”, qui a estimé : “La seule chose pour laquelle j’ai jamais été condamné, c’est d’être diaboliquement beau.”

Comme vous, je suppose, si vous passiez votre vie professionnelle à observer les phacochères

Ils ne sont pas seuls, évidemment.

Il y a six autres alphas, dont un appelé Simba (le lion des affaires) ainsi que huit clones boudeurs qui crachent des gaffes similaires du côté féminin, mais l’ambiance de fond de l’ensemble du «processus» cette année est «l’incertitude économique», ce qui a fait ce qui s’est passé ensuite d’autant plus surprenant.

Sugar a annoncé: “Je vous envoie sur la magnifique île antillaise d’Antigua.”

Ouais. Pendant que vous gèlez vos noix dans une crise du coût de la vie, les personnes les moins méritantes à la télé gambadent, boivent, se chamaillent et se parlent au paradis, essayant de fouetter des visites historiques et des excursions de plongée en apnée à des touristes réticents ou invisibles.

Dans un univers télévisuel juste et approprié, bien sûr, tout se serait terminé par une humiliation totale, beaucoup de jeux de mots au canon et Joseph rentrant chez lui en taxi.

Mais cela n’a pas été le cas, et toute la tâche a en fait semblé basculer sur un échange à Fort Berkeley, où un vacancier lui a demandé : “Pourriez-vous nous dire ce que nous regardons ici ?”

Panique, terreur, désespoir, défaite, etc., mais c’était principalement un silence gêné.

Par chance ou par ruse de production, il y avait aussi un putain de canon à portée de main et soudain Gregory était parti leur dire tout ce qu’ils n’avaient jamais voulu savoir sur son sujet préféré sur la planète, y compris leur portée (environ 800 mètres), le personnel ( six à huit) et même des temps de rechargement (environ une minute).

Les touristes ont été charmés, les filles se sont toutes brouillées, les garçons ont gagné et c’est Emma qui s’est fait virer.

Vous vous êtes tout de suite demandé, bien sûr, comment une si heureuse coïncidence pouvait se produire.

Cependant, ce n’est que lorsque tout l’épisode plutôt décevant s’est déroulé que j’ai compris pourquoi ils les avaient envoyés à Antigua.

Quelqu’un à The Apprentice pense clairement qu’il vit sur du temps emprunté.

L’odeur du familier est déjà forte et sans la magnifique toile de fond des Caraïbes, la sensation d’avoir tout vu auparavant serait probablement devenue écrasante.

Même avec ces visuels époustouflants, le train en marche annuel pour hacher The Apprentice recommencera à rouler, mais ce n’est pas celui que je vais sauter à bord, pour deux raisons très familières.

Le premier est la loyauté aveugle envers une émission qui m’a fait plus rire au cours des 18 dernières années que n’importe quelle comédie de la BBC et serait sans aucun doute 100 fois meilleure que toutes les conneries nourrissantes, inclusives, diverses et passives-agressives que la BBC a choisi de mettre dans son endroit.

Le second est Sugar lui-même, qui est maintenant pratiquement la dernière personne à la télévision qui reconnaît le concept de responsabilité personnelle et certainement la seule qui appelle la stupidité juvénile, l’arrogance, la paresse, la tromperie et tous ces autres défauts qui arrêteraient ces jeunes imbéciles naïfs. à la hauteur de leurs vaines vantardises.

Ses meilleurs jours sont peut-être derrière elle et je me réserve le droit de changer d’avis avant la fin de la série, mais pour le moment je ne peux penser à aucun service public plus important ou unique que celui fourni par cette émission et son vieux narky gazon (The Apprentice, BBC1, jeudi, 21h).

Travail dans la jungle pour un faussaire

Il était impossible de regarder le drame/comédie Stonehouse d’ITV, ai-je découvert, sans regretter avec nostalgie le fait qu’il soit mort bien trop tôt pour I’m A Celebrity. . . Faites moi sortir d’ici!

Car ici, il y avait du fourrage naturel dans la jungle, un politicien qui combinait la vanité déplacée de Matt Hancock avec les hormones de Boris Johnson et sa relation décalée avec la vérité.

TVI

Ex On The Beach de MTV devrait également nommer un trophée en son honneur car, au sommet de sa gloire, John Stonehouse a simulé sa propre mort sur une plage de Floride avant de faire surface à Melbourne, où il a tenté de se réconcilier avec sa femme et son amant.

Vous pouvez donc voir pourquoi ITV était si épris, même si cela ne s’étendait pas tout à fait au budget, ce qui signifiait que son point de sortie n’aurait pas pu ressembler moins à Miami Beach s’il y avait des promenades à dos d’âne en arrière-plan.

La production a été sauvée, heureusement, par le scénario amusant de John Preston et une superbe distribution, y compris Keeley Hawes jouant sa femme Barbara, Kevin McNally jouant “le plein Parky” comme Harold Wilson, et Emer Heatley, qui a fait une vertu absolue du discours Pythonesque de Sheila Buckley. empêchement : “Enroulez vos bras autour de moi, John.”

Le triomphe ultime, cependant, appartenait à Matthew Macfadyen qui a lancé sa Stonehouse quelque part entre Simon Callow et Richard Madeley et était si bon dans le rôle qu’il pouvait vous laisser à la fois méprisant et sympathique envers un homme qui a payé le prix ultime pour sa lâcheté et sa stupidité. .

Dans les années 1970, cela signifiait vivre le reste de sa vie dans l’obscurité, faire des œuvres caritatives.

Maintenant? Il se serait gavé de vagins de kangourou jusqu’à ce que le public n’en puisse plus.

Mon, jusqu’où nous sommes venus. . .

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

CELEBRITY Weakest Link, Romesh Ranganathan: “Quel aliment composé d’une pâtisserie remplie d’un mélange de fruits est un argot qui rime Cockney pour les yeux?”

Tasha Ghouri : « Allemagne ».

Romesh : « Dans les relations internationales, quel E est la résidence officielle d’un ambassadeur et le bureau où il travaille ?

Max George : “Enveloppe”.

Romesh : “En anglais informel, qu’est-ce que B est une vieille voiture usée, un morceau de musique avec un rythme fort et le terme commun pour une saucisse ?”

Amy Dowden : “Volkswagen Coccinelle”.

Irritations aléatoires de la télévision

MIRIAM MARGOLYES a pris une heure condescendante pour se rendre compte qu’elle était la seule snob à plusieurs milliers de kilomètres d’Australia Unmasked.

BBC1 ramenant Waterloo Road juste pour nous renvoyer toute sa propagande éveillée la plus paresseuse dans la gorge.

Le département des costumes du Masked Singer rend l’âme avec la tenue drapée de Chris Kamara.

Et 2022 titubant jusqu’à sa tombe attendue depuis longtemps en compagnie de That’s My Jam, totalement irrécupérable, de BBC1 et de l’animateur Mo Gilligan, qui nous a avertis : “Il reste encore un long chemin à parcourir.”

Il ne plaisantait pas non plus.

D’ailleurs, j’allais remettre un prix pour le commentaire sportif le plus homoérotique de l’année, mais il a été remporté, le 1er janvier, par Colin Bryce, l’homme le plus fort du monde, avec : « Big Tom a un pouvoir incroyable.

« Il est un peu différent des autres, il est vraiment mesuré à la descente. Il a ce petit peu d’huile pour bébé et c’est là que vous le giflez sur les cuisses.

« Il a tout donné, grand Tom. Ce qui manquait à Luke, Tom l’avait.

GRANDS mensonges télévisés et délires de la semaine. Continuité BBC1: «C’est Miriam Margolyes Down Under et démasquée. Comme nous l’aimons tous.

Le célèbre chef cuisinier, Gregg Wallace : « Kitty [Scott-Claus]c’est toujours un grand plaisir de vous avoir ici.”

Britain Get Singing, Jason Manford au gang de Love Island : « C’était comme regarder Wham ! avec quatre George Michael et deux Andrew Ridgeley.

Six Andrew Ridgeley.

De belles idées sportives

PAUL MERSON: “La façon dont Messi reçoit le ballon sur son pied gauche est à mémoriser.”

Steve Wilson: “C’est un bon travail, le gardien Wayne Hennessey mesure six pieds 15.”

Danny Murphy: «Je pensais qu’il devrait y avoir huit ou neuf minutes supplémentaires. Non pas que je pensais qu’il devrait y en avoir.

(Compilé par Graham Wray)

Télévision Or

L’éclat impassible de Sarah Lancashire rétablit rapidement Happy Valley de BBC1 comme la meilleure chose à la télévision.

La combinaison parfaite de Tony Curran et Martin Compston illuminant Mayflies, sur BBC1.

L’envoûtante 2022 de Channel 4 : l’année de l’espace.

Chef-d’œuvre de la BBC2 d’Olly Lambert, Ukraine : The People’s Fight.

Et le costume The Masked Singer’s Jacket Potato à moins que, pour une raison insondable, il ne soit rempli de quelqu’un d’autre que Brian Harvey d’East 17.

Auquel cas, il y aura l’enfer à payer.

RE : Le chanteur masqué. Pour tous ceux d’entre vous qui se demandent pourquoi la performance d’Otter était accompagnée d’un gros hamster dans un ring, n’excluons rien ni personne.

Sauf Richard Gere.

Sosie de la semaine

Le gagnant de CETTE semaine est Michael McIntyre et le parent de Bao, un court métrage de Pixar, apparemment.

Envoyé par Reenie E.

