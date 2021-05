Un apport régulier d’antioxydants naturels peut aider à contrôler les niveaux de sucre et de cholestérol au milieu de Covid-19

La prise d’antioxydants naturels peut aider à garder le niveau de sucre sous contrôle et à gérer le cholestérol – facteurs de risque de tomber gravement malade à cause du Covid-19-, selon les experts de la santé. Le risque de contracter le virus chez les patients diabétiques n’est pas plus élevé, mais ils peuvent avoir de graves complications.

C’est parce que chez les patients diabétiques, le système immunitaire est déjà compromis, ce qui facilite la prolifération des virus dans le corps en cas d’hyperglycémie. Le risque existe pour les personnes souffrant à la fois de diabète de type 1 et de type 2. Il a également été scientifiquement prouvé que le gamma-oryzanol, un mélange de composés antioxydants dans la fraction d’huile de son, joue un rôle dans la réduction des taux de sucre et de cholestérol sanguin, entre autres avantages pour la santé.

«Il est important de garder le niveau de sucre sous contrôle grâce à des médicaments, un régime alimentaire et une modification du mode de vie. Le gamma Oryzanol est un antioxydant naturel présent dans le son de riz. Le gamma-oryzanol est utile pour contrôler les niveaux élevés de sucre et il est également connu pour stimuler le taux métabolique », a déclaré Charu Dua, chef du département de nutrition et de diététique à l’hôpital Max Super Specialty de New Delhi, dans un communiqué.

Covid affecte également davantage les personnes souffrant de problèmes cardiaques et associés. Le plus grand facteur de risque de maladies cardiaques est un taux de cholestérol malsain. Il est donc important de garder une trace de votre profil lipidique et de maintenir un taux de cholestérol sain. Le gamma oryzanol contient des propriétés qui abaissent le mauvais cholestérol et augmentent la concentration de bon cholestérol, ont déclaré les médecins.

«Pour une bonne santé cardiaque, il est vraiment important de contrôler un taux de cholestérol élevé. Le gamma oryzanol aide également à prévenir les crises cardiaques en empêchant l’agrégation plaquettaire. Il est donc important de maintenir un taux de cholestérol sain pendant les périodes de Covid », a déclaré Praveen Chandra, chef du département de cardiologie interventionnelle, Medanta-The Medicity, Gurugram.

Le gamma-Oryzanol a été récemment reconnu comme un nutraceutique et un antioxydant naturel pour réduire l’hypercholestérolémie par la Food Safety and Standards Authority of India.

