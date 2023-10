NASHVILLE, Tennessee (AP) – John Drake Jr. était en fuite depuis des jours lorsqu’il s’est présenté avec un masque de ski dans un quartier de Nashville et a demandé à une femme de l’emmener dans sa voiture. Son visage était partout sur les avis de recherche, suspect dans la fusillade et les blessures de deux policiers près de Nashville, où son père est le chef de la police. Lorsque la femme a déclaré qu’elle n’avait pas assez d’essence, Drake Jr. a sorti un pistolet et a volé sa voiture.

Environ deux heures après le détournement de voiture de mardi, le fils du chef, dont il était séparé, était mort.

Un enregistrement récemment publié de l’appel au 911 de la victime du détournement de voiture et une vidéo de police à vol d’oiseau montrent certains des derniers mouvements de Drake Jr.. Le Bureau d’enquête du Tennessee enquête sur la mort de Drake Jr. et une autopsie est prévue.

Drake Jr. a écrasé le véhicule volé contre une autre voiture, puis a traversé des ruelles et a sauté des clôtures dans des cours avant de s’introduire par effraction dans un hangar, selon une séquence vidéo tournée depuis un hélicoptère de la police de Nashville que le département a publiée jeudi. Les policiers ont envahi la zone et ont entendu un coup de feu tiré en direction du hangar, a indiqué le département.

Drake Jr. est devenu l’un des suspects « les plus recherchés » de l’État après que deux policiers de La Vergne, Ashley Boleyjack et Gregory Kern, ont été abattus par un suspect samedi alors qu’ils enquêtaient sur un véhicule volé devant un magasin Dollar General de leur ville à environ 20 miles (32 kilomètres) au sud-est de Nashville. Les deux policiers ont été soignés et relâchés.

Drake Jr., qui était recherché pour deux chefs de tentative de meurtre au premier degré, était le fils du chef du service de police de Metro Nashville, John Drake. Le chef a publié samedi une déclaration confirmant que son fils de 38 ans était le suspect de la fusillade. Drake a déclaré que son fils ne faisait plus partie de sa vie depuis un certain temps et qu’ils avaient eu des contacts « très minimes » pendant de nombreuses années.

La mère de Drake Jr., Veleria East, a plaidé devant les caméras de presse pour que Drake Jr. se transforme et a déclaré qu’il pouvait la contacter.

Avant le détournement de voiture mardi, Drake Jr. a demandé à un homme de le conduire dans une cour avant, mais l’homme a déclaré qu’il ne conduisait pas, selon la police. Puis il s’est approché de la femme et lui a volé sa voiture.

«Il m’a demandé de l’emmener. Je lui ai dit que je n’avais pas d’essence et que je ne pouvais aller nulle part », a déclaré la femme à un opérateur du 911 lors de l’appel fourni à l’AP dans une demande d’archives publiques. “Il m’a juste dit de sortir de la voiture sous la menace d’une arme.”

La séquence vidéo de l’hélicoptère de mardi, d’une durée de 2,5 minutes, suit Drake dans la voiture, tandis qu’un officier notait chacun de ses mouvements. Alors que la portière du côté conducteur du véhicule volé s’ouvrait, Drake Jr. s’est écrasé dans une voiture garée, en est sorti et s’est enfui.

Il a sprinté dans une ruelle, a sauté des clôtures dans et hors d’une cour, s’est dirigé vers une autre ruelle pour sauter une clôture dans une autre cour, puis a erré à la recherche d’un endroit où se cacher. Il essaya d’enfoncer une porte du hangar, puis en trouva une autre qui s’ouvrait. La vidéo s’arrête avant de montrer des agents entourant la zone.

Le Bureau d’enquête du Tennessee a déclaré que Drake Jr. avait été retrouvé mort d’une blessure par balle apparemment auto-infligée.

Par la suite, son père a remercié les policiers pour leur travail à la recherche de Drake Jr. Mais il a également déclaré qu’il avait prié pour que personne ne soit blessé, y compris son fils.

“J’ai le cœur brisé et attristé par le résultat”, a déclaré mardi le chef dans un communiqué. “J’apprécie les condoléances et les aimables paroles de soutien alors que ma famille et moi pleurons en privé notre perte.”

Drake, un responsable noir des forces de l’ordre qui a passé une grande partie de sa carrière à éloigner les jeunes du crime, a déclaré que son fils était impliqué dans des activités criminelles pendant des années malgré ses « efforts et ses conseils paternels au cours de sa petite enfance et de son adolescence ». Il a demandé que son fils soit retrouvé et tenu pour responsable.

Drake Jr. a plaidé coupable à des crimes pour un viol aggravé en 2008 et une agression aggravée en 2017, selon les archives judiciaires. Il a fait face à diverses accusations criminelles sur une période de plus de 17 ans, avec un mélange de condamnations et de licenciements, et a passé des années en prison.

Jonathan Mattise, Associated Press