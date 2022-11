Un appel d’urgence tragique de la gouvernante d’Aaron Carter révèle qu’elle “criait” les mots “dans la baignoire” aux autorités

L’appel au 911 de la gouvernante choquée qui a découvert Aaron Carter mort dans sa baignoire a été révélé.

Les flics sont arrivés au domicile de Carter à Lancaster, en Californie, vers 11 heures du matin samedi pour découvrir le corps du chanteur.

Aaron Carter est décédé à l’âge de 34 ans Crédit : La Méga Agence

Sa gouvernante l’a trouvé dans la baignoire de sa maison en Californie et a fait un appel pénible au 911 Crédit : La Méga Agence

Le chanteur devenu rappeur laisse derrière lui sa fiancée et son fils de 11 mois Crédit : La Méga Agence

Selon l’opérateur du 911, des unités FIRE/EMS devaient être déployées sur le domaine pour un “cri de femme”.

L’opérateur a fait une référence énigmatique à “dans la baignoire”, a rapporté TMZ après avoir obtenu le clip audio.

Des voisins ont déclaré avoir entendu l’employée d’Aaron crier “il est mort, il est mort” lorsqu’elle a découvert son corps.

Les autorités ont déclaré Carter mort à l’âge de 34 ans, mais aucune cause officielle de décès n’a encore été signalée.

Les responsables ont déclaré à TMZ qu’ils enquêteraient sur la consommation de drogue passée de Carter.

Carter, qui a débuté sa carrière de chanteur à la fin des années 1990, a été très ouvert sur sa dépendance aux opioïdes.

Il était récemment entré en cure de désintoxication pour la cinquième fois, a rapporté Distractify.

Un représentant de la pop star a confirmé sa mort et a déclaré: “Aaron a travaillé très dur vers la fin de sa vie pour se rétablir, pour être un bon père et faire amende honorable avec sa famille.”

“Malheureusement, sans installations de récupération appropriées disponibles dans notre pays et sans frontières ouvertes, c’est pourquoi nous avons une épidémie.”

Carter laisse derrière lui sa fiancée Melanie Martin et son fils, Prince, qui n’a que 11 mois.

Quelques heures seulement après sa mort, Martin a été photographié devant la maison de Carter et sanglotait alors que des amis la consolaient.

Sur une photo, on peut la voir enfouir sa tête dans ses mains alors qu’elle fondait en larmes.

Martin a rompu son silence sur la tragédie dans une déclaration à TMZ, en disant: “Mon fiancé Aaron Carter est décédé. J’aime Aaron de tout mon cœur et ce sera un voyage pour élever un fils sans père.

Carter est devenu célèbre en même temps que son frère Nick, qui faisait partie du groupe populaire des Backstreet Boys.

Nick, 42 ​​ans, a déclaré dans un post Instagram à propos de la mort de son frère : “Mon cœur a été brisé aujourd’hui.

“Même si mon frère et moi avons eu une relation compliquée, mon amour pour lui ne s’est jamais estompé.”

“J’ai toujours gardé l’espoir qu’il voudrait un jour, d’une manière ou d’une autre, suivre un chemin sain et finalement trouver l’aide dont il avait désespérément besoin.

“Parfois, nous voulons blâmer quelqu’un ou quelque chose pour une perte.”

Nick a poursuivi: “Mais la vérité est que la dépendance et la maladie mentale sont les vrais méchants ici.”

Pendant son adolescence, Carter a ouvert des spectacles pour les Backstreet Boys et Britney Spears – il a signé son premier contrat d’enregistrement à l’âge de neuf ans.

Le chanteur était surtout connu pour sa reprise de I Want Candy, ainsi que pour ses singles Aaron’s Party (Come Get It) et That’s How I Beat Shaq.

Carter était toujours actif dans sa carrière musicale dans ses dernières années, lançant son cinquième album studio LØVË en 2018.

Suivez notre blog pour les dernières nouvelles sur la mort d’Aaron Carter.