Le cinéaste américain Tariq Nasheed a attisé la colère de Twitter en partageant une vidéo controversée montrant une réceptionniste qui a cédé sous la pression d’un client en colère, et en évoquant les couleurs de peau des deux personnes impliquées.

Nasheed a été à la hauteur de la biographie de son compte Twitter, qui le décrit comme «Le meilleur appâteur de course au monde» – mais pas dans le «J’appât les racistes et je les expose» sens auquel il aspire. Dimanche, il a posté une vidéo montrant une confrontation tendue entre un réceptionniste travaillant apparemment pour le Holiday Inn Express et un client en colère mécontent d’un problème concernant le système de réservation d’hôtel.

La vidéo, qui a été filmée par le client, prend rapidement une direction inattendue, lorsque l’employé a une réaction explosive aux plaintes continues. Il se frappe à plusieurs reprises à la tête et s’éloigne clairement en détresse en sanglotant: «Vous avez ruiné toute ma vie, mec». Le caméraman répond par un « Wow. Tu dois être en train de te moquer de moi. »





La vidéo a circulé sur certains petits sites Web et partagée au cours des derniers jours par des personnes intéressées par les spectacles d’humiliation publique, avant que Nasheed ne choisisse de la publier pour son public de plus de 260 000 personnes. Le producteur de films et commentateur sur les réseaux sociaux ont souligné que l’employé était « blanc » tandis que le client lésé était « Noir. »

Le message, cependant, ne s’est pas bien passé; beaucoup de gens s’en sont pris à Nasheed et à quiconque l’a partagé en ligne en premier lieu. La réaction de l’employé ressemble à celle d’une personne atteinte d’un trouble neurodéveloppemental qui rend les interactions sociales difficiles. Tant de commentateurs ont refusé de voir la situation comme «Un homme blanc ne peut pas gérer l’homme noir pour défendre ses droits», et l’a pris davantage dans le sens de «L’intimidateur harcèle un enfant autiste qui fait un travail ingrat et s’en réjouit en ligne.»

Honnêtement, vous devez tous savoir quand les gens sont autistes ou ont des troubles d’apprentissage. Le gars qui filme aurait dû s’arrêter et ne pas télécharger cela. – Puissance lumineuse (@MobGlow) 25 avril 2021

C’est de l’intimidation. Je le vois souvent. Les gens sont frustrés par le fait que le monde continue de se débarrasser de leurs frustrations sur le secteur des services parce qu’ils savent que ces gens n’ont pas d’autre choix que de l’accepter. Il était probablement l’un des nombreux ce jour-là. Pousse le pauvre gars au-delà de son point de rupture. – JustBrad (@UTBBrad) 26 avril 2021

Ce jeune homme souffre d’automutilation. Il se frappe parce que c’est sa façon de gérer les mauvais sentiments ou les mauvaises pensées. Ce travail est trop stressant pour lui! Il a besoin de travailler dans une bibliothèque ou tout autre travail à un rythme lent. – Ronda Duncan (@cudinshirley) 26 avril 2021

On ne savait pas immédiatement où ni quand la vidéo avait été filmée et sur quoi portait le conflit initial. Certaines publications antérieures suggèrent que le client avait été surfacturé de 600 $ pour son séjour à l’hôtel.

