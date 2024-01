Un appartement de l’Upper East Side peut-il être confortable ? Un designer le découvre

Cet article a été initialement publié dans le numéro de novembre 2015 de ELLE DECOR. Pour plus d’histoires de nos archives, s’abonner à ELLE DECOR All Access.

Fermez les yeux et imaginez un appartement classique de la Cinquième Avenue surplombant Central Park. Vous voyez peut-être de l’acajou poli ? Beaucoup de miroirs et de laque ? Des dalles de marbre, et de bronze, peut-être, et brillamment doré à peu près tout le reste ? En fait, toutes sortes de matériaux qui ne sont pas chaleureux, pratiques, faciles à vivre, doux ou même familiaux. C’est pourquoi, pour cette jeune famille de quatre personnes qui aspirait à un espace confortable et fonctionnel, l’architecte Pierre Pennoyer ferma les yeux et envisagea une reconfiguration majeure des pièces de leur nouvel appartement et coiffa son éblouissante rénovation avec une grande enfilade de majestueuses fenêtres donnant sur le parc. Simultanément, le concepteur Steven Gambrel ferma les yeux et imagina un parquet en chêne fumé, des tapis à motifs, des murs en pin noueux, une peinture brillante stratégiquement répartie – et tout cela avec un sous-texte des années 1950 : une fusion inventive du brut et du raffiné.

Douglas Friedman Une table en chêne français est associée à des chaises des années 1950 de Jules Wabbes et à un lustre français des années 1950 dans la salle à manger ; des miroirs églomisés, encadrés de chêne cérusé, entourent une cheminée en marbre des années 1830, et le sol en chevrons est en chêne fumé antique.

« Et pourtant, dit le mari, nos amis sont étonnés du confort. Je pense que les gens peuvent dépenser ce qu’ils veulent, mais si ce n’est pas comme chez eux, eh bien… pourquoi ?

Et parce que leurs appartements loués ne se sentaient jamais comme chez eux, ces New-Yorkais non natifs avec deux petits garçons « recherchaient la permanence », explique l’épouse. « Et c’était un appartement en duplex », ajoute son mari, « donc on avait l’impression d’être dans une maison. Mais nous savions que nous ne voulions rien de formel.

Gambrel, dont ils admiraient depuis longtemps le travail, a compris exactement ce qu’ils désiraient et a conçu une maison si simple et si détendue qu’aucun effort ne se voit. Mais c’est là. Les motifs, les couleurs, les textures et les styles sont combinés d’une manière qui semble inexplicable mais qui connaît également un succès retentissant. Dans le salon, par exemple, il a disposé le canapé et les chaises avec deux motifs roses sans rapport sur un tapis gris.

Douglas Friedman Les comptoirs de cuisine sont en marbre Calacatta Gold, les raccords d’évier sont de Waterworks et les tabourets de Palecek sont recouverts d’un tissu Designtex. Les armoires sont peintes en gris Stonington de Benjamin Moore, la hotte est fabriquée sur mesure et les murs sont recouverts de carreaux Walker Zanger.

Il a ajouté des rideaux beiges à bandes framboise ainsi que de la peinture pas tout à fait corail (une parmi plusieurs qu’il mélange lui-même, qualifiant celle-ci de « rose sale ») contre des murs aussi pâles que la brume matinale ; la pièce de résistance doit être le manteau de cheminée en marbre noir avec ses urnes en albâtre. «Je montre aux clients un collage avec tous les composants pour voir comment ils se parlent», explique Gambrel à propos de son processus. “Sur cette base, nous prenons nos décisions.” Mais cette cheminée fut la toute première chose qu’on leur montra, et la femme s’écria : « Quoi ? Dans une maison avec deux garçons en pleine croissance ? (Cependant, les hommes l’ont mise en double équipe, et elle adore ça maintenant.)

“Dans les meilleures collaborations, l’architecte et le designer apprennent les uns des autres.” —Pierre Pennoyer

« Dans les meilleures collaborations, l’architecte et le designer apprennent les uns des autres », explique Pennoyer. Heureusement, leurs clients aussi. « On entend des histoires d’horreur sur des projets comme le nôtre », dit le mari, « mais nous savions que nous avions l’équipe de rêve. » « Même si », ajoute sa femme, une jeune fille d’une petite ville, « parfois, j’avais l’impression que je devais tous les ramener sur terre. Je portais mon sweat Dubble Bubble lors des réunions pour que Peter et Steven gardent à l’esprit qui je suis et comment je veux vivre.

Ce qui explique la caractéristique la plus remarquable de cet appartement du XXIe siècle : sa grande salle familiale en pin noueux, où les garçons jouent à des matchs de football à part entière et où les adultes aiment passer du temps. Le pin noueux a rarement été vu dans les espaces urbains depuis que Frank Sinatra portait des nœuds papillon, mais Gambrel rit et dit : « Ce n’est pas à la mode, mais j’aime le matériau humble. Je pense que c’est drôle et chaleureux.

Il a meublé cette pièce avec, entre autres objets de choix, un tableau français des années 1950 et une petite table d’appoint en laque basée sur un prototype des années 50. Il ne manque que les boîtes à cigarettes en argent et les cendriers sur pied.

Douglas Friedman Dans la chambre principale, les fauteuils pantoufles sont recouverts d’un tissu de Sabina Fay Braxton ; le canapé est recouvert de velours de Camengo, la table de cocktail des années 1950 est italienne, le revêtement mural en soie est de Phillip Jeffries et le tapis est de Stark.

La salle à manger était un tout autre jeu de balle. Il s’agit en réalité d’un grand hall central, d’une pièce intérieure fermée. Pourtant, cela ne semble pas claustrophobe car Gambrel joue avec des hypothèses de base. Fondamentalement, dit-il, les gens sont habitués à voir des fenêtres et des rideaux, mais comme cet espace n’en possède ni l’un, il a installé des panneaux de verre églomisés sur les murs. (L’églomisé est un processus dans lequel le dos du verre est recouvert de feuilles d’argent ou d’or selon des motifs ou des dessins.) Ensuite, il a placé des tables sur mesure et à jupe dans les coins pour obtenir un effet qui amène les convives, inconsciemment, à lire les panneaux de verre. comme fenêtres et les tables à plinthes comme rideaux. Toutes les attentes ont été (subliminalement) satisfaites et les clients se sentent comme chez eux.

Douglas Friedman Un dessin de Robert Longo est accroché dans une salle d’eau ; l’évier est de Toto, avec des raccords Lefroy Brooks.

Les attentes de la famille ont également été largement satisfaites. De leur vue éternelle sur le ciel de Manhattan à la cuisine discrètement pratique en passant par les verts éclatants de la chambre d’amis, ils adorent leur version modernisée, humanisée et attachante rétro du chic décontracté et millénaire. « Notre maison n’est pas exagérée », dit la femme. “C’est très fidèle à qui nous sommes.” Son mari ajoute : « Les entailles dans les parquets en chêne fumé ne nous dérangent pas. Les petites bizarreries et imperfections sont notre style.

