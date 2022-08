Un appartement de Gaza détruit lors d’une attaque israélienne alors qu’un survivant déclare : « Je me demande toujours pourquoi je suis en vie » | Nouvelles du monde

À 16 heures vendredi dernier, les résidents de l’immeuble de la rue Al-Shohada mangeaient, dormaient ou se détendaient pendant leur journée de congé.

Ensuite, les Israéliens ont frappé le complexe d’en haut.

Leur cible était un homme du nom de Tayseer al Jabari qui rendait visite à des parents au sixième étage.

Il était un haut commandant du groupe militant palestinien Jihad islamique, la deuxième plus grande organisation de ce type dans la bande de Gaza.

Al Jabari était tué dans l’attaque.

Mais le commandant militaire n’était pas la seule personne dans le bâtiment. Il y a plusieurs appartements dans cette structure de 14 étages, dont un appartenant à la famille Abu Ramadan. Ils vivaient juste en dessous.

Image:

L’appartement de la famille Abu Ramadan a été détruit



Nous avons vu les restes de leur appartement. Le cadre tordu de leur porte d’entrée avait à peu près tenu sa place mais le reste avait été complètement détruit.

Le canapé du salon était déchiré et couvert de morceaux de béton et il y avait de grands trous dans le plafond, là où l’appartement des voisins était tombé dans celui des Abu Ramadans.

Nous avons trouvé des membres de la famille à l’hôpital Al Shafa de la ville de Gaza. Neveen Abu Ramadan, 50 ans, était allongée sur un lit, le corps couvert de multiples blessures par des éclats d’obus.

Les médecins sont particulièrement inquiets pour sa jambe gauche.

Sa mère, Rabab, a soulevé un drap et nous a montré le membre enflé de Neveen, décoloré dans diverses nuances de violet et de bleu. Les médecins pensent qu’ils devront probablement l’amputer.

J’ai demandé à Neveen comment elle se sentait. “C’est une tragédie”, a-t-elle déclaré. “Je me demande toujours pourquoi je suis en vie. Je n’y crois tout simplement pas. Je suis toujours sous le choc, vous savez que nous sommes des civils.”

Image:

Les suites de l’attaque ont été filmées par un caméraman local



Grand-mère Rabab a décidé de nous raconter l’histoire.

“Elle et son mari dormaient sur leurs (fronts) dans l’après-midi, avec deux filles et deux fils dans la chambre. Ils ont entendu le plafond, brisé sur leur dos et son dos est blessé.”

« Le plafond est tombé sur eux ? » J’ai dit.

“Oui, et aussi le terrain s’est effondré sur leurs voisins. Alors ils sont tombés sur leurs voisins.

“Du cinquième au quatrième étage, c’est cassé. Leurs deux fils les ont fait sortir, saignant, saignant, saignant.”

Une des filles de Neveen, Islam, 29 ans, était opérée pendant que nous étions là-bas.

Elle a souffert d’une hémorragie interne et les médecins de l’hôpital Al Shafa essaient d’enlever les caillots sanguins qui se sont formés dans son corps.

Les suites de cette attaque ont été filmées par un caméraman local. Sur ses photos, on voit des habitants se rassembler devant l’entrée. Certains sont portés – d’autres sortent seuls – mais tout le monde a l’air traumatisé et couvert de poussière.

Image:

La famille Abu Ramadan vivait juste en dessous de l’appartement ciblé



Les Israéliens disent qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour éviter les pertes civiles, mais ce n’est pas une proposition réaliste lorsqu’ils visent des bâtiments comme l’immeuble palestinien.

Le ministère de la Santé à Gaza affirme que 44 personnes sont mortes au cours des trois jours de combats qui ont commencé vendredi dernier.

Plus de 350 autres ont été blessés. Un accord de cessez-le-feu, négocié par les Égyptiens, semble tenir et quelque chose comme la normalité est revenu dans la bande de Gaza.

Mais la vie ne sera plus jamais la même pour les Abu Ramadan, qui avaient réussi à vivre paisiblement dans le territoire palestinien pendant les 29 années précédentes.