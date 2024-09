Un appareil polyvalent ou une bête de batterie ?

Le meilleur pour la plupart des gens Montre Samsung Galaxy Watch 7 Faisant partie de la gamme de montres intelligentes 2024 de Samsung, la Galaxy Watch 7 se distingue par son processeur amélioré, Wear OS 5 et un GPS double fréquence. Avantages Conception légère Logiciel raffiné Suivi solide de l’activité et de la santé Inconvénients Certaines fonctionnalités exclusives aux téléphones Samsung

La OnePlus Watch 2 a fait sensation lors de son lancement et a montré que l’entreprise avait franchi un cap dans ses efforts en matière de montres connectées après une première tentative décevante. Elle offre une autonomie impressionnante, un superbe matériel et de bonnes performances générales. Mais tout cela est-il suffisant pour qu’elle puisse rivaliser avec la Galaxy Watch 7 de Samsung, qui s’appuie sur la Galaxy Watch 6, avec des composants internes améliorés, des performances rapides et un logiciel raffiné ? Découvrons-le.













Prix, disponibilité et spécifications

La Samsung Galaxy Watch 7 est disponible en deux tailles et deux options de connectivité. Le modèle Wi-Fi uniquement de 40 mm coûte 300 $ et le modèle Wi-Fi + LTE de 40 mm est vendu au prix de 350 $. De même, le modèle Wi-Fi uniquement de 44 mm vous coûtera 330 $ et le modèle Wi-Fi + LTE de la même taille coûte 380 $. Toutes les variantes sont largement disponibles et les modèles LTE sont compatibles avec les trois principaux opérateurs.

En comparaison, la OnePlus Watch 2 n’a qu’une seule variante Wi-Fi de 47 mm au prix de 300 $. Elle est également largement disponible.

Voici un aperçu des spécifications brutes des deux montres intelligentes :

Montre Samsung Galaxy Watch 7 Taille du boîtier 40 mm; 44 mm Matériau du boîtier Aluminium Afficher Écran AMOLED 1,3″ 432 x 432 (40 mm) ; Écran AMOLED 1,5″ 480 x 480 (44 mm) Processeur Samsung Exynos W1000 BÉLIER 2 Go Stockage 32 Go Batterie 300 mAh (40 mm) ; 425 mAh (44 mm) Connectivité cellulaire LTE (en option) Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz; 5 GHz Logiciel One UI 6.1.1 Watch/Wear OS 5 Capteurs de santé Biosignal optique ; signal électrique cardiaque ; impédance bioélectrique ; température Dimensions 40,4 x 40,4 x 9,7 mm (40 mm); 44,4 x 44,4 x 9,7 mm (44 mm) Poids 28,8 g (40 mm) ; 33,8 g (44 mm) Indice de protection IP IP68 Couleurs Vert; Crème (40 mm); Argent (44 mm) Prix À partir de 300 $ Développer

Montre OnePlus 2 Taille du boîtier 47 mm Matériau du boîtier Acier inoxydable Afficher Écran AMOLED 1,43″ 60 Hz Processeur Snapdragon W5, BES2700 BÉLIER 2 Go Stockage 32 Go Batterie 500 mAh Connectivité cellulaire Non Connectivité Wi-Fi Oui Logiciel Porter OS 4 Capteurs de santé Fréquence cardiaque, SpO2 Dimensions 47 x 46,6 x 12,1 mm Poids 80g (avec sangle) Indice de protection IP IP68 Couleurs Acier noir, acier rayonnant Prix 300 $ Développer





Conception

C’est l’aluminium contre l’acier inoxydable

La Galaxy Watch 7 ressemble à sa prédécesseure, et ce n’est pas une mauvaise chose. Elle possède un cadran circulaire avec un boîtier en aluminium qui serait plus durable que le cadre de la Watch 6. Elle est confortable à porter et ressemble à une montre traditionnelle. Et elle est légère, ce qui est utile si vous aimez la porter pendant votre sommeil.





La OnePlus Watch 2 a également un cadran circulaire, mais elle opte pour un boîtier en acier inoxydable au lieu de l’aluminium. Un autre point fort du design est le bord plat sur le côté droit du boîtier, qui dépasse d’un design autrement circulaire. Il abrite deux boutons. Le bouton d’accueil supérieur arrondi, semblable à une couronne de montre, ouvre l’application la plus récente, tandis que le bouton plat inférieur ouvre les séances d’entraînement par défaut. Vous pouvez cependant modifier ce comportement dans l’application OHealth de la société. Bizarrement, le bouton d’accueil tourne comme une couronne de montre, mais cette rotation ne fait rien.

Comme il n’existe qu’une seule taille pour la OnePlus Watch 2, certains utilisateurs la trouveront sans doute un peu trop grande pour leur poignet. De plus, elle est plus lourde que la Watch 7, et on peut en blâmer le boîtier en acier.

Les deux montres connectées sont par ailleurs certifiées IP68 et 5ATM pour la résistance à l’eau et à la poussière. Alors que la Galaxy Watch 7 accepte n’importe quel bracelet standard de 20 mm, la Watch 2 est compatible avec les bracelets standard de 22 mm.





Afficher

De magnifiques panneaux OLED tout autour

Les écrans circulaires de la Galaxy Watch 7 et de la OnePlus Watch 2 sont dotés de magnifiques panneaux OLED recouverts de verre saphir. Alors que la version 40 mm de la Watch 7 possède un écran plus petit de 1,3 pouce, la version 44 mm abrite un panneau de 1,5 pouce. Bien qu’elle ait un cadre plus grand que la Watch 7 de 44 mm, la OnePlus Watch 2 possède un écran plus petit de 1,43 pouce.

La Galaxy Watch 7 a également un avantage en termes de luminosité de l’écran, puisqu’elle peut atteindre jusqu’à 2 000 nits, offrant une excellente visibilité à tout moment. La Watch 2 plafonne à 1 000 nits, mais elle reste suffisamment lumineuse pour voir dans la plupart des conditions, y compris à l’extérieur.

Performances et batterie

Un ou deux processeurs





Samsung a mis à niveau le processeur de la Galaxy Watch 7 par rapport à la génération précédente, et il intègre désormais l’Exynos W1000, qui est basé sur un processus de fabrication de 3 nm. Il offre des performances rapides et vous ne remarquerez aucun décalage ou lenteur. La OnePlus Watch 2, en revanche, s’appuie sur la puce Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, qui est basée sur un processus de fabrication de 4 nm. Bien qu’elle ne soit pas particulièrement nouvelle, elle offre toujours des performances réactives sur la smartwatch OnePlus.

La batterie est un domaine dans lequel la OnePlus Watch 2 surpasse facilement la Galaxy Watch 7, et ce pour deux bonnes raisons. Grâce à son cadre plus large, la montre connectée OnePlus est équipée d’une batterie plus grande de 500 mAh que la Watch 7 de 40 mm (300 mAh) et la Watch 7 de 44 mm (425 mAh). De plus, l’approche à double système d’exploitation de la Watch 2 offre une meilleure efficacité de la batterie. (Plus d’informations sur le double système d’exploitation dans la section suivante.)





OnePlus promet 100 heures d’utilisation mixte sur une seule charge, et c’est le cas. En comparaison, vous ne pouvez pas espérer plus d’une journée de la Galaxy Watch 7 à moins d’utiliser le mode économie d’énergie. Le mode économie d’énergie de la OnePlus Watch 2 peut durer jusqu’à 12 jours. Mais vous perdez les applications Wear OS, Google Assistant et plus encore lorsque vous l’utilisez. Les deux montres intelligentes disposent également d’un GPS à double fréquence pour un suivi de localisation plus rapide et plus précis.

Logiciels, suivi de la santé et plus encore

L’expérience aide Samsung à exceller

La Galaxy Watch 7 est l’une des premières montres connectées à fonctionner sous Wear OS 5, et vous bénéficiez de la One UI Watch 6 pour la compléter. Cette nouvelle version de Wear OS améliore les performances et l’efficacité par rapport aux itérations précédentes.

L’ancienne OnePlus Watch 2 fonctionne sous Wear OS 4 et dispose de certaines des personnalisations propres à la société. Plus intéressant encore, elle dispose d’un système d’exploitation double, dans lequel un système d’exploitation en temps réel (RTOS) à faible consommation d’énergie gère les tâches en arrière-plan. Par conséquent, Wear OS n’a pas toujours besoin de fonctionner et de vider la batterie. Malgré le système d’exploitation double, l’expérience utilisateur est très similaire à celle de n’importe quelle autre montre connectée Wear OS, et vous ne vous rendrez même pas compte qu’un RTOS est à l’œuvre.





La OnePlus Watch 2 est peut-être solide en termes de batterie, mais la montre connectée de Samsung offre un meilleur suivi de la santé et de la forme physique. Après tout, Samsung a bien plus d’expérience dans la fabrication de montres connectées que OnePlus. La gamme de capteurs BioActive mise à jour de Samsung dans la Watch 7 fonctionne bien. Comme nous l’avons mentionné dans notre test, le suivi du sommeil, de l’oxygène dans le sang et la surveillance de la fréquence cardiaque pendant la nuit sont excellents.

La Watch 7 est également dotée d’une fonction de détection de l’apnée du sommeil, une première pour une montre connectée, autorisée par la FDA. De plus, vous pouvez suivre des tonnes d’exercices, prendre un ECG et mesurer des paramètres de composition corporelle tels que le pourcentage de graisse corporelle et l’indice de masse corporelle (IMC). Notamment, bien que la Galaxy Watch 7 soit compatible avec n’importe quel smartphone Android, certaines fonctionnalités telles que les informations issues de l’IA, la détection du ronflement et l’ECG sont limitées aux téléphones Samsung.





La OnePlus Watch 2 peut faire beaucoup des mêmes choses que la Galaxy Watch 7, comme le suivi de l’oxygène dans le sang, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et le suivi de l’activité. Cependant, ce n’est pas toujours le plus précis. Comme nous l’avons noté dans notre test, le suivi d’activité de OnePlus présente de nombreuses incohérences. Il manque également l’ECG, la détection de la température de la peau, le suivi des règles et la détection des chutes. Donc, si le suivi de l’activité et de la santé est essentiel à l’achat de votre montre connectée, il est préférable de s’en tenir à l’offre de Samsung.

Lequel devriez-vous acheter ?

La gamme Samsung Galaxy Watch a toujours été parmi les meilleures montres connectées pour les propriétaires d’Android, et cela ne change pas avec la Galaxy Watch 7. Elle a beaucoup à offrir, des performances rapides à un excellent suivi de l’activité et de la santé. Vous bénéficiez également d’une interface utilisateur claire et d’une qualité de fabrication raisonnablement durable. Si vous possédez un téléphone Samsung, vous bénéficiez également de quelques extras. Vous avez le choix entre deux tailles et une prise en charge LTE en option.





