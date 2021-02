Un appareil nucléaire de la CIA abandonné dans l’Himalaya a-t-il déclenché l’inondation des glaciers en Inde?

Les habitants touchés par la catastrophe des inondations glaciaires en Inde ce mois-ci, qui ont tué jusqu’à 200 personnes, pensent qu’un dispositif nucléaire placé dans l’Himalaya par des espions américains de la guerre froide a provoqué le déluge.

Une partie d’un glacier et une grande partie de la paroi rocheuse se sont rompues dans les montagnes de l’Uttarakhand, bloquant une rivière avant que la masse d’eau refoulée ne se brise, provoquant une dévastation massive.

Le déluge d’eau, de roches et de terre a dévalé une vallée en forme de V, emportant les maisons, les routes et les ponts ainsi qu’environ 200 personnes, dont beaucoup n’ont toujours pas été retrouvées près de deux semaines plus tard.

Dans le village de montagne agricole de Raini, les habitants pensent que des engins nucléaires qui auraient pu être cachés sous les rochers pendant des décennies, auraient pu causer la dévastation en faisant fondre la neige.

Sangram Singh Rawat, le chef de Raini, a déclaré à la BBC: « Nous pensons que les appareils auraient pu jouer un rôle. Comment un glacier peut-il simplement se rompre en hiver? Nous pensons que le gouvernement devrait enquêter et trouver les appareils.

Dans les années 1960, les États-Unis ont collaboré avec l’Inde pour placer des dispositifs de surveillance dans la chaîne de montagnes pour espionner les essais de missiles chinois.

Elle est survenue au plus fort de la paranoïa de la guerre froide lorsque la Chine a fait exploser son premier appareil nucléaire en 1964.

En octobre 1965, des alpinistes américains et indiens ont transporté sept capsules de plutonium et du matériel de surveillance jusqu’à Nanda Devi, la deuxième plus haute montagne de l’Inde, mesurant 25 643 pieds.

Une partie d’un glacier du village de Raini, dans l’État de l’Uttarakhand, s’est rompue, provoquant une inondation en aval qui s’est écrasée dans des ponts et piégé des travailleurs dans des tunnels.

La mission, menée par la CIA en collaboration avec le Bureau indien du renseignement, avait pour but de placer un dispositif d’écoute relais sur le sommet de la montagne qui se trouve à la frontière avec la Chine.

Pendant l’ascension, une tempête de neige a forcé les grimpeurs à se retirer et ils ont laissé les appareils sur une plate-forme sur la montagne.

L’équipement laissé sur Nanda Devi consistait en une antenne de six pieds de long, deux postes de communication radio, un bloc d’alimentation et les sept capsules de plutonium.

Les bagages pesaient environ 57 kg et les grimpeurs ont décidé d’abandonner la montée et de laisser les appareils derrière eux pendant leur mise en sécurité.

Mais le printemps suivant, les grimpeurs sont revenus sur la montagne pour la trimballer jusqu’au sommet mais ils n’ont trouvé les appareils nulle part.

Les sauveteurs ont utilisé des pelles hydrauliques et des pelles pour éliminer les boues d’un tunnel pendant la nuit afin d’atteindre les travailleurs piégés.

Aucun équipement n’a depuis été retrouvé malgré un certain nombre de missions de recherche au cours des années suivantes.

Nanda Devi a même été fermée aux expéditions étrangères jusqu’en 1974 par crainte que l’équipement d’espionnage ne soit trouvé et utilisé.

Manmohan Singh Kohli, un alpiniste qui a dirigé l’expédition pour l’équipe indienne, a déclaré que le stock de plutonium était « environ la moitié de la taille de la bombe atomique larguée sur Hiroshima ».

Les barres de combustible sont un composé de deux isotopes de plutonium, Pu-238, qui a une demi-vie de 87 ans, et Pu-239, avec une demi-vie de 24 400 ans.

Le Pu-239 est le principal isotope utilisé dans les armes nucléaires.

Ce diagramme montre comment les eaux de crue déclenchées par l’effondrement d’un glacier se sont écrasées dans une vallée du nord de l’Inde, dépassant un barrage avant de s’écraser dans des projets d’énergie hydroélectrique et de laisser certains de leurs travailleurs piégés.

Les tiges alimenteraient un générateur connu sous le nom de SNAP, un système de puissance auxiliaire nucléaire, pour collecter les données sur les lancements de missiles chinois.

Une fois activé, il convertirait l’énergie thermique radioactive en électricité pour alimenter le dispositif d’écoute et son antenne.

En 1967, une troisième mission a vu des grimpeurs placer un nouvel ensemble d’appareils sur la montagne adjacente de 22510 pieds Nanda Kot.

Cela s’est avéré réussi, mais a soudainement cessé d’envoyer des signaux, ce qui a incité une autre montée pour récupérer l’appareil.

Les alpinistes ont découvert que sa chaleur l’avait fait fondre lentement 8 pieds dans le visage de la montagne, et ils ont rapidement enlevé l’appareil.

Les habitants pensent que cela montre que l’appareil qui pourrait encore se trouver dans la montagne ronge la neige, provoquant la dernière inondation du glacier.

Les scientifiques ont examiné le sable et les eaux de la région ces dernières années, certains affirmant avoir trouvé des preuves de plutonium similaires au stock placé dans le générateur.

Sur la photo: maisons près du projet hydroélectrique de Dhauliganga. L’un des efforts de sauvetage se concentre sur un tunnel dans une centrale hydroélectrique où plus de trois douzaines de travailleurs ont été hors de contact depuis l’inondation de dimanche.

Le média américain Outside a rapporté: « Jusqu’à ce que le plutonium [the source of the radio-activity in the power pack] se détériore, ce qui peut prendre des siècles, l’appareil restera une menace radioactive qui pourrait s’infiltrer dans la neige himalayenne et s’infiltrer dans le réseau fluvial indien à travers les sources du Gange.

D’autres pensent que la récente inondation a peut-être été causée par le changement climatique, avec 10000 glaciers reculant à un rythme de 100 à 200 pieds par décennie dans l’Himalaya indien.

Les travailleurs ont également effectué des travaux de construction dans la région pour construire de nouvelles autoroutes et des centrales hydroélectriques, ce qui peut avoir perturbé le glacier.

Le capitaine Kohli a déclaré qu’il ne pouvait pas écarter la théorie nucléaire, mais pense que l’appareil est « très peu susceptible d’émettre de la chaleur ou de se faire exploser ».

Mais Rawat a déclaré au Times of India: « Si l’appareil est enterré sous la neige quelque part dans la région et qu’il rayonne de la chaleur, il y aura bien sûr plus de fonte de la neige et d’autres avalanches. »