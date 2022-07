Un appareil de stimulation de la langue implanté peut-il freiner votre apnée du sommeil ?

Les ronflements forts, les grognements et les halètements peuvent être un signe d’apnée obstructive du sommeil, un trouble grave qui provoque de brèves pauses répétées dans la respiration (apnées) tout au long de la nuit. Cela peut rendre les gens somnolents et déprimés et les exposer à un risque d’hypertension artérielle, de maladies cardiaques et d’autres problèmes de santé.

Si cela ressemble à vous ou à un partenaire de lit, une récente série de publicités pour un traitement sans masque pour le trouble peut attirer votre attention. Connu médicalement sous le nom de stimulateur du nerf hypoglosse, le dispositif semblable à un stimulateur cardiaque fait avancer la langue pendant le sommeil. Cela aide à rouvrir une voie respiratoire effondrée – la cause profonde de l’apnée obstructive du sommeil. Mais comment se compare-t-il aux autres traitements et qui pourrait être un bon candidat ?

Une thérapie de deuxième choix pour l’apnée du sommeil

Commercialisé sous le nom d’Inspire, l’appareil a été approuvé par la FDA en 2014. Il s’agit d’une thérapie de deuxième choix destinée uniquement aux personnes qui ne tolèrent pas la pression positive des voies respiratoires (connue sous le nom de PAP ou CPAP), selon le Dr Rohit Budhiraja, un spécialiste pulmonaire et du sommeil au Brigham and Women’s Hospital, affilié à Harvard.

“L’apnée du sommeil provoque l’affaissement des muscles à l’arrière de la gorge, ce qui entraîne des pauses respiratoires qui vous réveillent encore et encore”, dit-il. La PAP, la thérapie de référence pour l’apnée du sommeil, prévient l’affaissement des voies respiratoires en utilisant une petite machine de chevet fixée à un tube qui souffle de l’air à travers un masque facial.

Cela peut améliorer une mesure appelée l’indice d’apnée-hypoxie (IAH) d’environ 90 %, l’abaissant en dessous de 5 chez la plupart des gens. L’IAH est un score qui mesure la sévérité de l’apnée du sommeil. Un IAH compris entre 5 et 14 est considéré comme léger ; entre 15 et 29 est modéré ; 30 ans et plus est sévère.

Cibler les muscles de la langue est moins efficace

Inspire cible uniquement les muscles de la langue plutôt que l’ensemble des voies respiratoires, il n’est donc pas aussi efficace que le PAP. En fait, l’objectif de traitement déclaré de la société est de réduire l’IAH d’une personne de seulement 50 % (ou moins de 20), bien que certaines personnes puissent faire mieux.

Parce que le PAP est plus efficace, les spécialistes du sommeil encouragent les gens à s’y tenir en essayant différentes stratégies. Mais la recherche suggère qu’un quart à un tiers des personnes ont du mal à utiliser la PAP (voir ici et ici). Lorsque c’est le cas, Inspire peut être une alternative, explique le Dr Budhiraja.

Qui pourrait envisager la stimulation du nerf hypoglosse ?

En plus d’essayer le PAP sans succès, vous devez également

avez une apnée du sommeil modérée à sévère (un score AHI de 15 à 65)

avoir un indice de masse corporelle (IMC) de 32 ou moins (bien que certains centres autorisent des valeurs d’IMC aussi élevées que 35), ce qui signifie que l’appareil n’est pas adapté aux personnes de certaines tranches de poids.

Si vous répondez à ces critères, vous pouvez demander à votre médecin de vous orienter vers un spécialiste du sommeil ou un chirurgien des oreilles, du nez et de la gorge. La prochaine étape est l’endoscopie du sommeil. Pendant que vous êtes sous sédation, un médecin passe un petit tube avec une lumière et une petite caméra vidéo à une extrémité à travers une narine pour examiner vos voies respiratoires supérieures. Jusqu’à un quart des personnes ont un schéma d’effondrement des voies respiratoires auquel Inspire ne peut remédier, note le Dr Budhiraja. Et, comme indiqué, d’autres ont un score AHI trop élevé pour l’essayer.

Une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie générale

Le dispositif est implanté au cours d’une courte intervention le jour même sous anesthésie générale. Un générateur est placé juste en dessous de la clavicule, un capteur respiratoire sur le côté de la poitrine au niveau des côtes et une électrode de stimulation autour du nerf hypoglosse sous la langue.

Comme pour toute intervention chirurgicale, les risques possibles comprennent les saignements et les infections. Certaines personnes éprouvent une faiblesse de la langue, ce qui peut entraîner un léger trouble de l’élocution et des problèmes de déglutition mineurs. Mais cela se résout généralement en quelques jours, ou pour la plupart des gens, en quelques semaines.

L’appareil doit être activé un mois après la chirurgie dans un laboratoire du sommeil. Le capteur de respiration surveille votre respiration et, si nécessaire, il demande au générateur d’envoyer une petite impulsion électrique à l’électrode pour contracter les muscles de la langue. La stimulation fait avancer votre langue pour que vous puissiez respirer normalement.

Qu’est-ce que ça fait?

“Certaines personnes décrivent une légère sensation de picotement, mais la plupart disent que la sensation est difficile à décrire”, explique le Dr Budhiraja.

À la maison, vous utilisez une petite télécommande pour allumer l’appareil la nuit et l’éteindre le matin. La télécommande est réglée pour augmenter progressivement le niveau de stimulation une ou deux fois par semaine selon la tolérance jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau le plus élevé. Vous retournez ensuite au laboratoire du sommeil pour une étude afin de déterminer votre plage optimale. La télécommande est alors programmée sur cette plage.

Certaines personnes commencent à remarquer une différence dans la qualité de leur sommeil même aux niveaux de stimulation les plus bas. Des contrôles annuels sont recommandés par la suite, et la batterie remplaçable dure environ 11 ans. Medicare et la plupart des principaux régimes d’assurance couvrent Inspire.

Une fois que cela fonctionne, la stimulation du nerf hypoglosse est vraiment pratique : pas d’entretien, de nettoyage ou d’achat de fournitures comme requis avec une machine PAP. “Mais parce qu’Inspire est moins efficace, il n’est pas considéré comme un substitut au PAP”, explique le Dr Budhiraja.