Un apnéiste professionnel secouru après s’être évanoui en tentant de battre le record de plongée le plus profond au monde

L’apnée est un sport ou une activité de plongée sous-marine sans utilisation d’appareil respiratoire. Les plongeurs retiennent leur souffle jusqu’à ce qu’ils atteignent la surface de la mer au lieu d’utiliser un réservoir d’air. Cependant, c’est aussi dangereux que ça en a l’air ! Récemment, un apnéiste professionnel s’est évanoui sous l’eau pour tenter de battre le record du monde de la plongée la plus profonde. Il aurait perdu connaissance en raison d’une faible pression d’oxygène sous l’eau.

Miguel Lozano, un entrepreneur en apnée de Barcelone, en Espagne, s’est rendu compte qu’il avait de la chance d’être en vie après la tentative “courageuse” à Roatan, au Honduras, en mai 2018. Selon le NY Post, il a exprimé à quel point il se sentait découragé au début mais était reconnaissant pour échapper à l’expérience de mort imminente. “Une fois que je me suis réveillé sur la plate-forme avec un masque à oxygène sur le visage et toute l’équipe de secours sur moi, je me suis d’abord senti découragé, car je savais que je n’avais pas fait le record – mais aussi [I had] un sentiment de pur soulagement auquel j’avais échappé de ma vie », a-t-il déclaré.

Dans la vidéo partagée par l’apnéiste, on pouvait voir Lozano perdre connaissance alors que l’équipe de secours agissait immédiatement pour lui donner de l’oxygène et le ramener à la surface. Pendant ce temps, il a ajouté comment les plongeurs cachent de tels accidents pour éviter d’avoir une “mauvaise image” auprès du public. , mais quand cela se produit, dans le cadre de notre sport et avec les protocoles appropriés, comme vous pouvez le voir dans la vidéo (comme cela se produirait dans d’autres sports comme l’escalade), je n’ai eu aucune conséquence », a écrit Lozano dans son post Instagram.

Il a fait remarquer que sa femme enceinte et sa fille ne savaient pas ce qui lui était arrivé jusqu’au lendemain, alors qu’il avait déjà passé des contrôles et récupéré. En attendant, il espère toujours relever le défi du record une fois de plus. “J’ai hâte de concourir à nouveau et de m’entraîner, puis nous penserons à tenter à nouveau le record du monde”, a déclaré Lozano.

L’apnéiste de 43 ans avait tenté la plongée deux fois auparavant, une fois aux Bahamas et une fois à Bali, en Indonésie. Alors que la profondeur cible était de 125 mètres, il a atteint 122 et 123 mètres dans le passé, selon les rapports.

