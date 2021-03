La vidéo TikTok a certainement impressionné les internautes car elle a été vue plus de six millions de fois sur Twitter avec plus de 248,6k likes et 54k retweets. Les réactions vont de la surprise totale à la peur totale. L’un des utilisateurs a commenté comment ils peuvent obtenir ce travail tandis qu’un autre utilisateur a écrit qu’ils étaient secoués par le fait que les abeilles ne la piquent pas.

La vidéo montre comment Erika a utilisé ses compétences pour transférer des milliers d’abeilles et leurs ruches vers un nouvel endroit afin que la maison se débarrasse des abeilles et qu’il n’y ait pas de mal aux petites créatures. Erika est vue en train de retirer le parquet dans la vidéo qui révèle comment les abeilles ont construit de grandes colonies sous le sol. Elle a commencé à déplacer la ruche d’origine vers un nouvel endroit et certaines des abeilles l’ont suivie jusqu’au nouvel endroit. Après que tous les nids d’abeilles aient été déplacés vers le nouvel endroit, Erika récupère le groupe d’abeilles restant et les déplace vers leur nouvelle maison. Les abeilles ont pénétré dans leur nouvelle maison sans aucune hésitation.

