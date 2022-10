Un aperçu visuel de la façon dont les Canadiens ont déménagé pendant la pandémie

Au cours des premiers mois de la pandémie, on a beaucoup parlé d’une vague de Canadiens qui ont déménagé à la recherche d’un logement abordable ou de plus d’espace. Maintenant, les données du recensement récemment publiées brossent un tableau clair du nombre de personnes qui sont entrées et sorties des villes du pays et du nombre qui ont fui chaque province.

La dernière publication de données de Statistique Canada montre que près de 89 000 personnes ont quitté l’Ontario pour s’installer aux quatre coins du pays entre 2020 et 2021. Les données montrent que 21 000 sont allés vers l’ouest en Colombie-Britannique, tandis que près de 19 000 autres se sont dirigés vers l’est vers le Québec.

Ces données montrent également qu’environ 12 000 Ontariens se sont rendus plus à l’est en Nouvelle-Écosse, qui a lancé une campagne publicitaire au début de 2021 pour attirer ceux qui travaillent à domicile. Les données du recensement montrent qu’environ 23 000 personnes ont déménagé dans la province maritime entre 2020 et 2021.

En ce qui concerne les villes, à Toronto – l’un des épicentres de la crise du logement au pays – plus de personnes ont déménagé qu’à l’intérieur, ce qui en fait la seule grande ville canadienne à voir une baisse de population entre 2020 et 2021.

Les centres ruraux de l’Alberta, dont Grand Prairie, Wood Buffalo (qui abrite Fort McMurray) et Red Deer, ont tous vu leur population diminuer au profit d’autres villes.

Mais le logement abordable n’est apparemment pas la seule raison pour laquelle les gens ont déménagé puisque Vancouver – où le coût du logement reste notoirement élevé – a connu une augmentation nette de près de 38 000 habitants. Ottawa et Calgary ont également connu des augmentations notables de la population au cours de la première année de la pandémie.