Un aperçu rapide de la façon dont les graines de lin Superfood sont bénéfiques pour notre corps

Les graines de lin sont considérées comme «l’aliment fonctionnel» en raison de ses innombrables valeurs nutritionnelles.

Ces graines croquantes de couleur brune sont considérées comme des superaliments débordant d’un nutriment à base de plantes qui est connu pour posséder des lignanes, des fibres, des protéines et des acides gras polyinsaturés tels que l’acide alpha-linolénique (ALA) ou oméga-3.

Ce qui rend la graine de lin si bénéfique est le fait qu’elle est plus de 800 fois plus riche en lignanes que la plupart des autres aliments.

Pour en tirer le maximum d’avantages, utilisez de l’huile de lin ou faites-la tremper ou sous forme de poudre moulue (dans les céréales, le yaourt) pour faciliter une absorption plus rapide dans le corps.

Voici quelques avantages étonnants des graines de lin:

Favorise la santé digestive, soulage la constipation: Les graines de lin sont riches en fibres alimentaires. Il contient des fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles adoucissent les selles, aident à éliminer facilement les toxines des voies intestinales. De plus, la présence de fibres insolubles active le système digestif pour éliminer les déchets par l’intestin et assurer la régularité de l’intestin; soulageant ainsi la constipation.

Contrôle le diabète: Les graines de lin régulent efficacement l’activité de l’insuline. Les fibres insolubles des graines de lin sont constituées de lignanes qui font des merveilles en réduisant la glycémie.

Améliore la santé cardiaque: Les graines de lin sont riches en acides aminés – l’arginine et la glutamine – qui sont tous deux bénéfiques pour la santé cardiaque. Ils contiennent également des phytostérols qui ont une structure similaire au cholestérol, mais ils aident à prévenir l’absorption du cholestérol dans les intestins. La consommation de graines de lin adéquates abaisse la pression artérielle, le mauvais cholestérol, empêche le dépôt dans les parois artérielles, ce qui conduit à la prévention des accidents vasculaires cérébraux ou des maladies cardiaques.

Réduit le risque de cancer: En raison de sa propriété riche en lignanes, les graines de lin sont suffisamment puissantes pour réduire le cancer du côlon, de la prostate, de la peau et du sein. Ses propriétés antiangiogéniques repoussent la formation de tumeurs dans le corps.

Le puissant composé végétal lignan fournit des antioxydants, des œstrogènes au corps et l’enrichit d’une nutrition indispensable.

Bénéfique pour le système nerveux: en raison de la présence d’antioxydants, le stress oxydatif dommageable pour les cellules peut être retardé. Par conséquent, ils préviennent le vieillissement prématuré et les maladies neurodégénératives (comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson).

Favorise une peau impeccable, une crinière saine: Le gel de graines de lin est également un merveilleux hydratant pour la peau et les cheveux. Les manger et appliquer son huile ou son gel offrent les mêmes avantages miraculeux pour les cheveux et la peau. Il réduit la texture de la peau squameuse et rugueuse; diminue la sensibilité cutanée, hydrate le cuir chevelu et la peau.