«Ma mâchoire a touché le sol», a déclaré M. Moar, un passionné d’histoire locale. «Certains d’entre eux étaient des instantanés incroyables de la vie insulaire, et d’autres n’étaient que des photos panoramiques», a-t-il déclaré. «Mais je savais que je suis tombé sur un petit trésor.»

Dans les sacs, il a trouvé une multitude de vieilles photos des Shetlands prises dans les années 1960 et 1970 – de vieux agriculteurs tondant des moutons à la main, des vues de chemins de terre serpentant entre de petites maisons en pierre et des pêcheurs ramant de petits canots à terre.

Mais quand un homme plus âgé est entré dans le centre de recyclage de Lerwick, la capitale de l’archipel de l’Atlantique Nord, portant deux grands sacs gonflés de vieilles diapositives, il s’est vite rendu compte que cette poubelle prévue valait peut-être la peine d’être conservée.

«J’étais certainement au bon endroit au bon moment», a déclaré M. Moar. Il a ajouté que les photographies offraient un aperçu rare et intime de la vie quotidienne il y a des décennies dans une communauté insulaire.

Dans le processus, ils sont devenus un point lumineux inattendu au milieu de la pandémie de coronavirus et des restrictions qui ont laissé les gens se sentir isolés.

Dans les jours qui ont suivi, M. Moar a travaillé à la numérisation des 300 images, a retrouvé le photographe et partagé des dizaines de photos en ligne. Là, ils ont fait sensation pour les habitants des Shetlands, qui ne comptent que 22 000 habitants environ, qui ont aidé à se reconstituer lors de leur prise, identifié les personnes sur les photos et partagé leurs propres souvenirs des îles.

«Je pense que cela donne aux gens un petit rayon de lumière, vous savez, à un moment sombre», a déclaré M. Moar. «C’était agréable, non seulement de sauvegarder les photos, mais de voir les gens en profiter autant qu’eux.»

Par l’intermédiaire d’un voisin, M. Moar a contacté Nick Dymond, le résident local qui a déposé les sacs et qui a pris les photos, et avec sa permission, a téléchargé un certain nombre d’images sur un groupe Facebook de souvenirs des Shetland.

Pendant la nuit, des dizaines de personnes ont laissé des messages et ont aidé à identifier les personnes en vedette, sonnant avec des notes sur les maisons familiales et partageant des souvenirs d’endroits où elles ont passé du temps dans leur enfance.

«Cela doit être il y a 40 ans quand nous étions si jeunes!» a écrit Gillian Okill, après que quelqu’un l’ait taguée sur l’une des photos.

«Le bateau de mon père à droite, nommé d’après moi», a écrit Mairi Thomson à côté d’une photographie du port.

«Si seulement ces jours étaient de retour», a écrit Frank David Simmons à propos d’une image, où il partageait des souvenirs d’agriculture avec des machines limitées.

Un membre du groupe Facebook sur lequel M. Moar a partagé les images pour la première fois a déclaré que cela «donnait à tout le monde un tel coup de pouce en ces temps sombres».

M. Moar a déclaré que sa propre passion pour l’histoire des îles – où sa famille peut retracer ses ancêtres jusqu’aux années 1400 – était ce qui l’avait initialement amené à sauvegarder les images.