Un aperçu du premier forum du Congrès sur la réglementation de l’IA

C’était fuite que vous avez eu un échange avec Elon Musk concernant les risques posés par l’IA. [Ed note: Musk said he had told the Chinese government that AI might eventually be able to overtake it, and Raji responded by questioning the safety of today’s driverless cars, like the autopilot feature in a Tesla.] Pouvez-vous m’en dire plus ?

Vous savez, ce n’était pas seulement Elon. C’est celui qui est sorti. Il y avait un autre PDG qui parlait de guérir le cancer grâce à l’IA, disant que nous devons nous assurer que ce sont les Américains qui font cela, et ce genre de récits.

Mais tout d’abord, nous disposons d’une technologie d’IA médicale qui nuit aux gens et ne fonctionne pas bien pour les patients noirs et bruns. C’est disproportionné les sous-privilégier en termes d’obtention d’un lit dans un hôpital ; c’est un diagnostic erroné de manière disproportionnée eux, et en interprétant mal les tests de laboratoire pour eux.

je aussi Nous espérons qu’un jour l’IA permettra de guérir le cancer, mais nous devons comprendre les limites des systèmes dont nous disposons aujourd’hui.

Qu’est-ce que vous vouliez vraiment réaliser sur le forum, et pensez-vous avoir eu la chance de le faire ?

Je pense que nous avons tous eu de nombreuses occasions de dire ce que nous avions à dire. Quant à savoir si nous avons tous été entendus ou compris de manière égale, je pense que c’est quelque chose que je suis encore en train de traiter.

Mon rôle principal était de démystifier bon nombre de mythes véhiculés par ces entreprises sur le fonctionnement efficace de ces systèmes, en particulier auprès des personnes marginalisées. Et puis aussi pour démystifier certains mythes autour de la résolution des préjugés et de l’équité.

Les problèmes de biais et d’explicabilité ne sont que des défis techniques et sociaux très difficiles. Je suis arrivé en me disant que je ne veux pas que les gens sous-estiment le défi.

Alors, est-ce que j’ai compris ça ? Je n’en suis pas sûr, car les sénateurs adoraient dire que l’IA va guérir le cancer.

Il est si facile de se laisser entraîner par les termes marketing et les récits de science-fiction et d’ignorer complètement ce qui se passe sur le terrain. Je reviens de tout cela plus déterminé que jamais à articuler et à démontrer la réalité, car il semble qu’il y ait un énorme écart de connaissances entre ce qui se passe réellement et les histoires que ces sénateurs entendent de la part de ces entreprises.

Ce que j’ai appris cette semaine

Un réalisateur de Disney a tenté d’utiliser l’IA pour créer une bande-son rappelant le travail du symphoniste Hans Zimmer – et a été déçu. Gareth Edwards, directeur de Rogue One : Une histoire de Star Wars, dit à ma collègue Melissa Heikkilä qu’il espérait utiliser l’IA pour créer une bande originale pour son prochain film sur… l’IA, bien sûr ! Eh bien, la bande originale est tombée à plat et Edwards l’a même partagée avec le célèbre compositeur, qui, selon lui, l’a trouvée amusante.

Melissa a écrit : « Edwards a déclaré que les systèmes d’IA manquent d’une compétence fondamentale cruciale pour créer du bon art : le goût. Ils ne comprennent toujours pas ce que les humains considèrent comme bon ou mauvais.

En fin de compte, le vrai Zimmer a écrit les mélodies du prochain film d’Edwards, Le créateur.