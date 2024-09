Un aperçu du nouveau complexe de condominiums haut de gamme de Robert AM Stern à New York

Architecte Robert A.M. Stern a eu une longue et illustre carrière dans la conception de tours de condominiums haut de gamme à Ville de New York. Depuis la tour de 950 pieds de haut à façade calcaire à 220 Central Park Sud dans le bâtiment de la boutique situé au 1228 Madison Avenue, le prochain projet très attendu de son entreprise, The Henry, vient de lancer ses ventes, et Rapport Robb j’ai eu un aperçu exclusif à l’intérieur.

Situé au 211 West 84th Street, RAMSA, le cabinet d’architecture de Stern, s’est associé au luxueux condo Le promoteur Naftali Group va construire une tour résidentielle de 18 étages sur Manhattan‘s Upper West Side. Si ce partenariat vous semble familier, le duo a déjà connu du succès en donnant vie à des projets tels que The Bellemont sur Madison Avenue. Cependant, c’est la première fois que RAMSA sera chargée de concevoir à la fois les espaces extérieurs et intérieurs d’un projet du groupe Naftali.

« Alors que le groupe Naftali s’appuie sur notre héritage résidentiel à New York et s’appuie sur notre expérience de développement dans ce quartier, nous sommes ravis de nous associer à nouveau à Robert AM Stern Architects et d’apporter leurs talents à un autre bâtiment unique en son genre qui honorera non seulement l’héritage de son emplacement bien-aimé de l’Upper West Side, mais témoignera également de notre dévouement indéfectible à la réalisation de projets intemporels et de haute qualité », a déclaré Miki Naftali, président-directeur général du groupe Naftali.

Prévue pour être achevée d’ici la fin de 2026, la structure de 63 mètres de haut revêtue de calcaire comprendra 45 résidences allant de trois à six chambres, ainsi qu’un ensemble d’appartements en attique et de maisons de ville. Les prix de vente sont encore pour la plupart secrets ; cependant, les aménagements à trois chambres commenceront à 5,25 millions de dollars, les ventes étant menées exclusivement par Compass Development Marketing Group.

Les résidents pourront choisir entre plusieurs configurations, notamment des unités sur un demi-étage ou sur un étage entier, toutes dotées de cuisines ouvertes et de vastes espaces de vie et de salle à manger. De plus, le bâtiment offrira une multitude de luxes impressionnants, dont certains marqueront une première pour l’entreprise, comme un terrain de pétanque et un bowling à deux pistes. Les résidents profiteront également d’un étage club dédié qui abrite un salon de billard, un bar et un salon, une bibliothèque et un jardin formel.

Les jours où vous vous sentez d’humeur active, vous pourrez profiter d’un centre de fitness ultramoderne, d’un studio de yoga, d’un terrain de basket-ball sur un demi-terrain et d’un terrain de pickleball. Et quand il est temps de vous détendre, le bâtiment propose un espace spa avec hammam et sauna, ainsi qu’un cinéma privé et une terrasse sereine sur le toit. L’emplacement privilégié du Henry, coincé entre Central Park et le fleuve Hudson, signifie un accès pratique à certains des espaces culturels les plus renommés de Manhattan, notamment le New York City Ballet, l’American Museum of Natural History, la New York Historical Society et le Beacon Theatre.