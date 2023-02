Un aperçu des tremblements de terre les plus meurtriers au monde depuis 2000

Un séisme de magnitude 7,8 a secoué lundi la Turquie et la Syrie, tuant plus de 4 000 personnes dans les deux pays. Le nombre de morts devrait augmenter alors que les sauveteurs travaillant dans le froid et la neige recherchent des personnes piégées dans les décombres de bâtiments renversés.

Certains des tremblements de terre les plus meurtriers au monde depuis 2000 :

___

22 juin 2022 : En Afghanistan, plus de 1 100 personnes meurent dans un séisme de magnitude 6,1.

___

14 août 2021 : En Haïti, un tremblement de terre de magnitude 7,2 tue plus de 2 200 personnes.

___

28 septembre 2018 : Un tremblement de terre de magnitude 7,5 frappe l’Indonésie, tuant plus de 4 300 personnes.

___

24 août 2016 : Un tremblement de terre de magnitude 6,2 dans le centre de l’Italie tue plus de 300 personnes.

___

25 avril 2015 : Au Népal, plus de 8 800 personnes sont tuées par un séisme de magnitude 7,8.

___

3 août 2014 : Un tremblement de terre de magnitude 6,2 près de Wenping, en Chine, tue plus de 700 personnes.

___

24 septembre 2013 : Un séisme de magnitude 7,7 frappe le sud-ouest du Pakistan, tuant plus de 800 personnes.

___

11 mars 2011 : Un séisme de magnitude 9,0 au large de la côte nord-est du Japon déclenche un tsunami, tuant plus de 20 000 personnes.

___

27 février 2010 : Un séisme de magnitude 8,8 secoue le Chili, générant un tsunami et tuant 524 personnes.

___

12 janvier 2010 : En Haïti, un nombre stupéfiant de 316 000 personnes sont tuées par un séisme de magnitude 7,0, selon les estimations du gouvernement.

___

30 septembre 2009 : Plus de 1 100 personnes meurent lorsqu’un séisme de magnitude 7,5 frappe le sud de Sumatra, en Indonésie.

___

6 avril 2009 : Un séisme de magnitude 6,3 tue plus de 300 personnes dans et autour de L’Aquila, en Italie.

___

12 mai 2008 : Un séisme de magnitude 7,9 frappe l’est du Sichuan en Chine, faisant plus de 87 500 morts.

___

15 août 2007 : Un tremblement de terre de magnitude 8,0 près de la côte du centre du Pérou tue plus de 500 personnes.

___

26 mai 2006 : Plus de 5 700 personnes meurent lorsqu’un séisme de magnitude 6,3 frappe l’île de Java, en Indonésie.

___

8 octobre 2005 : Un tremblement de terre de magnitude 7,6 tue plus de 80 000 personnes dans la région du Cachemire au Pakistan.

___

28 mars 2005 : Un séisme de magnitude 8,6 dans le nord de Sumatra en Indonésie tue environ 1 300 personnes.

___

26 décembre 2004 : Un séisme de magnitude 9,1 en Indonésie déclenche un tsunami dans l’océan Indien, tuant 230 000 personnes dans une douzaine de pays.

___

26 décembre 2003 : Un tremblement de terre de magnitude 6,6 frappe le sud-est de l’Iran, faisant 50 000 morts.

___

21 mai 2003 : Plus de 2 200 personnes sont tuées dans un tremblement de terre de magnitude 6,8 en Algérie.

___

25 mars 2002 : Environ 1 000 personnes sont tuées dans un séisme de magnitude 6,1 dans le nord de l’Afghanistan.

___

26 janvier 2001 : Un séisme de magnitude 7,7 frappe le Gujarat en Inde, tuant 20 000 personnes.

___

Source : Enquête géologique des États-Unis

The Associated Press