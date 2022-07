Un aperçu des raisons pour lesquelles les prix sont en hausse dans le comté de Will – et comment vous pouvez y faire face – Shaw Local

Ethel Garrett, résidente de Joliet, qui est à la retraite, porte une attention particulière aux augmentations des prix de l’essence et des aliments.

Garrett a déclaré que l’un de ses plats préparés préférés coûtait 1,50 $. Mais le prix est passé à 2,12 $ puis à 2,24 $. Un autre article de base était de 1,99 $, puis de 2,49 $, puis de 2,99 $.

“C’est un saut énorme”, a déclaré Garrett. “Je peux comprendre qu’un élément augmente, mais cela est hors de contrôle.”

Pour contrer la hausse des coûts, Garrett a déclaré qu’elle “recherchait de bonnes affaires” dans les magasins proches de chez elle, par opposition à ses magasins préférés. Elle combine les courses en un seul voyage, évite les achats impulsifs et ne fait plus « que des voyages amusants ».

“Je ne veux tout simplement pas conduire aussi loin à cause du prix de l’essence”, a déclaré Garrett. “Si je vais sortir, je m’assure qu’il y a un but à cela.”

Une cliente quitte un supermarché local en poussant quelques sacs dans son chariot le vendredi 22 juillet 2022 à Joliet. Le taux d’inflation annuel des États-Unis était de 9,1 % à la fin juin, la plus forte augmentation annuelle depuis novembre 1981. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Garrett a dit qu’elle allait bien financièrement, mais qu’elle était frustrée par toutes les augmentations de prix.

“Cela gêne un peu votre style et vous fait réfléchir à deux fois avant de dépenser”, a déclaré Garrett.

Pourquoi le coût de la vie est-il si élevé en ce moment ?

Wei Chen, doyen associé et professeur d’économie au Lewis University’s College of Business à Romeoville, voit trois raisons principales à la forte inflation actuelle : l’offre, la demande et le choc.

Chen a déclaré dans un e-mail que le COVID-19 avait considérablement affecté le côté offre de l’économie, ce qui a créé des pénuries. Mais la demande de biens et de services augmente à mesure que la vie des gens se normalise.

“L’augmentation de la demande, associée aux problèmes d’offre, fait grimper le niveau global des prix”, a déclaré Chen dans un e-mail.

En outre, la guerre russo-ukrainienne a entraîné « une hausse des prix du pétrole », qui a affecté les coûts de production, a déclaré Chen. Ainsi, les producteurs et les fournisseurs répercutent l’augmentation des coûts de production sur les consommateurs.

Tammy Batson, directrice du Center for Economic Education de la Northern Illinois University, a convenu que l’inflation était liée à l’offre et à la demande.

« À certains moments, nous voulons plus de choses et à certains moments, nous voulons moins de choses. À certains moments, les fraises coûtent un dollar et parfois elles coûtent trois dollars », a déclaré Batson. “L’inflation ne fait que suivre l’évolution de tous ces prix.”

Un certain nombre de facteurs contribuent à la fluctuation des prix : les habitudes de dépenses, les intérêts, la rareté, les politiques fiscales du gouvernement. La plus extrême est la “spirale” de l’hyperinflation où “l’inflation chasse l’inflation”, a déclaré Batson.

« À mesure que les prix montent, les travailleurs disent : ‘Hey. J’ai besoin de plus d’argent », et cela fait monter les prix encore plus », a déclaré Batson.

En ce moment, les prix des services sont particulièrement élevés, comme la restauration et les services de livraison. Ce dernier est “fortement inflationniste” en raison de l’essence et des augmentations de salaire, a déclaré Batson.

Un client pousse quelques sacs dans son panier, le vendredi 22 juillet 2022, à Joliet. Le taux d’inflation annuel des États-Unis était de 9,1 % à la fin juin, la plus forte augmentation annuelle depuis novembre 1981. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Mais simplement payer plus d’argent aux gens n’est pas nécessairement la solution.

“Plus je gagne d’argent, plus j’ai d’argent à dépenser. Plus je gagne d’argent, plus les biens coûtent cher », a déclaré Batson. “C’est l’inflation qui chasse l’inflation.”

L’une des raisons pour lesquelles les prix sont élevés est que le COVID-19 a poussé les gens à réduire leurs habitudes de consommation pendant deux ans et à rester à l’intérieur, a-t-elle déclaré. Désormais, les gens ont une « demande refoulée » pour certains produits, ce qui entraîne une augmentation rapide des prix.

Ce qui est incertain, c’est si les prix continueront d’augmenter et s’ils sont une indication de ce à quoi nous nous attendons à l’avenir, a-t-elle déclaré. De plus, ces mêmes prix auraient-ils semblé élevés s’ils avaient augmenté progressivement au cours des deux dernières années ?

Par exemple, le prix de l’essence en 2007 était de 3 $ le gallon.

“Je ne pense pas que le prix du gaz sera aussi bas qu’il l’avait été dans le passé”, a déclaré Batson. « Je pense que c’est un peu trop élevé maintenant. Espérons qu’il se stabilisera autour de la barre des 4 $ ou moins. Mais cela obligera certains d’entre nous à apporter de grands changements à leurs habitudes de conduite. Cela se transformera en plus de travail à domicile pour convertir le prix élevé de l’essence. »

C’est le côté positif de l’inflation. Cela change les habitudes des gens et crée « de nouveaux et meilleurs résultats », a déclaré Batson.

“Il y a des aspects positifs à l’inflation”, a déclaré Batson. “Ce n’est plus le cas maintenant parce que tout coûte plus cher.”

Alors comment faire face ? Michael Krivich, 68 ans, de Plainfield, a fait quelques suggestions dans son Blog Publier: “Leçons de vivre dans la grande inflation de 1965-1982, 10 conseils d’épargne pour aujourd’hui.”

En fournissant un contexte historique pour l’inflation, Krivich a déclaré que l’inflation d’aujourd’hui n’est rien comparée à la Grande Inflation de 1965-1982 et que les États-Unis ne sont actuellement pas dans une période hyperinflationniste.

Mais Krivich a proposé quelques stratégies de survie : réduire la conduite, couper des coupons, utiliser des applications de remise en argent et des programmes de récompenses, trouver un colocataire, faire des emplettes dans des épiceries moins chères, changer les habitudes d’achat générales.

Surtout, dit-il, ne paniquez pas. Réalisez que cela aussi passera. Développer l’autonomie.

“Personne ne viendra à votre secours”, a déclaré Krivich.