Un aperçu des événements et attractions à venir dans la région de Sauk Valley – Shaw Local

Voici une liste des événements en cours et des activités à venir dans la vallée de Sauk. N’oubliez pas de consulter 5 choses à faire pour d’autres opportunités.

Avez-vous des informations sur un événement ou une attraction à venir? Assurez-vous de nous le faire savoir. Soumettez des informations pour le calendrier hebdomadaire de Sauk Valley Media https://www.shawlocal.com/sauk-valley/forms/press-releases/. Inclure une personne de contact et un numéro de téléphone.

A venir

Musique

Édifice communautaire de Rock Falls, 601 W. 10th St., Rock Falls

Rock Falls Youth Centre Dance, 19 h 17 décembre. Pour les élèves de la 6e à la 8e année. 815-625-0272.

Orchestre symphonique de Clinton, Clinton, Iowa

Amitiés musicales, 14 h, 15 janvier, Zion Lutheran Church, Clinton

Histoires en musique, 14 h 19 février, Morrison High School Auditorium, Morrison

The Breadth of Greatness, 19h30 le 22 avril, Vernon Cook Theatre, Clinton High School

Concert Pops, 4 juin, Riverview Park Bandshell, Clinton

Musique municipale de Dixon

Première de la saison 2023, 19 h le 4 mars, Dixon Theatre

American Legion Post 902, 712 Fourth Ave., Rock Falls.

Jam Session, 19h tous les jeudis.

The First Fridays Open Mic, K’s Sports Bar, 408 East Washington (Route 64) dans l’Oregon.

Second Saturday Open Mic, inscription à 18 h, représentations de 19 h à 23 h, don suggéré de 3 $.

Timber Lake Playhouse, Mont Carroll

Blues in the Woods Bluesfest, 15 h 21 mai, Kevin Burt, Birddog Blues Band, Russ Green Band

Rock River Center, 810 S. 10th St., Oregon

Doux rappel, 13 h 16 décembre, 8 $

Productions théâtrales

Théâtre historique de Dixon

Les billets sont en vente pour les spectacles suivants au Historic Dixon Theatre, 114 S. Galena Ave. dixontheatre.com/events/ pour des billets ou plus d’informations.

The Prophecy Show: The Music of Trans-Siberian Orchestra, 30 décembre.

Motor City: la Motown Revue, 14 janvier.

Still Collins, 28 janvier.

Cirque de Shanghai, 24 février.

Doug Allen Nash, 11 mars.

Comédien Yakov Smirnoff, 24 mars.

Cap vers l’Est, le 7 avril.

Adventures of Tortoise and the Hair Next Generation, 23 avril 2023

The Machine: La musique de Pink Floyd, 28 avril 2023

Sous le réverbère, 13 mai 2023

L’illusionniste Mike Super, 27 mai 2023

Dixon Stage Left, 306 W First St, Dixon

Rendezvous Arts : Quatuor Kontras, 11 janvier

Rendezvous Arts : Fareed Haque et Goran Ivanovic et Jen McNulty, 1er février

12 jurés en colère, à confirmer

Le projet Laramie, mars 2023

Rendezvous Arts : Steam Quartet et Benjamin Calvert, 23 mars

Rendezvous Arts : Metropolis Oboe Quartet et Faith Humphrey Hill, 19 avril

Les révolutionnaires, mai 2023

Orgueil et préjugés, juillet 2023

Elle tue des monstres, août 2023

Timber Lake Playhouse, 8215 Black Oak Road, Mount Carroll.

Forever Plaid: Plaid Tidings, du 1er au 11 décembre

Rock River Jazz Band, 7 mai

Felix et Fingers Dueling Pianos, 14 mai

The Style Catz avec le Cocoloco Band, 19 mai

Blues in the Woods Bluesfest, 21 mai

Dîner-théâtre White Pines, 6712 W. Pines Road, Mount Morris

Scrooge the Comedy, du 3 au 17 décembre

Théâtre communautaire de Polo

Bal masqué, 18 h 21 janvier, restaurant Maxson, Oregon

Junie B. Jones The Musical, 24-26 février, 3-4 mars

Hyronomous A. Frog, 5-7, 12-13 mai.

Académie des arts Woodlawn, 3807 Woodlawn Road, Sterling

Rocher de l’école ! Live Jr., 19 h 13-14 janvier, 14 h 15 janvier, James A. Wiltz Auditorium, Dixon High School

École secondaire Dixon

Dîner Madrigals, 18h30, 16 décembre, cafétéria du DHS.

École secondaire Rock Falls

Bambi : Une vie dans la forêt, 18 décembre

Le choix de Miss Austen, du 27 au 29 avril

Guilde des arts du spectacle, Pinecrest Grove Theatre, 500 Evergreen Lane, Mt. Morris.

Morrison Music Theatre Association, Église luthérienne Bethesda, 301 W. South St., Morrison

Expositions d’art

Le prochain spectacle d’images, 113 W. First St., Dixon.

Water Street Studios de Batavia présente des œuvres de 23 artistes de la région de Chicago, jusqu’au 10 décembre, de 10 h à 16 h, du mardi au samedi.

Marchés

Marché fermier d’hiver, 17 décembre, 7 janvier, 21 janvier, Loveland Community House, 513 W. Second St., Dixon. 815-284-2741 pour des informations sur la location de kiosque.

Marché fermier de la ville jumelle, de 8 h à midi le samedi, toute l’année à l’intérieur et à l’extérieur ; 106 Avenue A à Sterling, 815-626-8610, twincitycarmersmarket.com et Facebook.

Chana Route 64 Auction Barn Inc. vente aux enchères, 10 h (premier et troisième) dimanche; marché aux puces, de 8 h à 16 h (deuxième et quatrième) samedi et dimanche au 620 S. Stone Hill Road.

Musées, expositions et attractions

Musée d’histoire de Loveland, 9 h à 14 h les jeudis et vendredis, de 10 h à 15 h le samedi, Loveland Community House, 513 W. Second St., Dixon ; libre.

Centre d’apprentissage des zones humides d’Ingersoll à Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge. Ouvert de 6 h à 16 h du lundi au vendredi, 7071 Riverview Road, Thomson. Composez le 815-273-2732.

Maison d’enfance Reagan, 810 S Hennepin Ave, Dixon, du 29 mars au 17 décembre, est ouvert aux visites du mardi au samedi de 10 h à 16 h, la dernière visite partant à 15 h.

Centre historique des Territoires du Nord-Ouest, 205 West Fifth St. Dixon, ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi.

Le lieu de naissance/musée de Ronald Reagan, 111 Main Street, Tampico., 10 h à 16 h tous les jours, 13 h à 16 h le dimanche (sauf le dimanche de Pâques et la fête des mères). 815-622-8705.

Musée d’histoire Byron, Du mercredi au samedi de 10h00 à 15h00, situé au 110 North Union Street, Byron.

Roberts Armory Musée de la Seconde Guerre mondiale, Route 251 et promenade intermodale, Rochelle. Ouvert sur rendez-vous.

Village de Chaplin Creek, projet de restauration historique à grande échelle représentant un établissement des Prairies typique du milieu du XIXe siècle, 1715 Whitney Road, Franklin Grove.

Un intérêt particulier

Centre de la rivière Rock, 810 S. 10e rue, Oregon. Soutien au cancer, 14 h le quatrième mercredi de novembre. Soutien aux aidants, 10 h, premier et troisième mardi. Accompagnement diabétique, 11h, premier mercredi. Prise en charge de la basse vision, midi deuxième et quatrième mardi.

Alcooliques anonymes pour les comtés de Carroll, Lee, Ogle et Whiteside. 1-800-452-7990. www.aa-nia.org.

Dixon Coin Club, 19 h, premier mardi, Légion américaine, 1120 W. First St., Dixon.

Guilde de la courtepointe du carrefour des pays, 19 h le troisième lundi, Forreston Grove Church, 7246 Freeport Road; Forreston.

Fédération Générale des Clubs Féminins, Chapitre de Franklin Grove, 19 h le premier lundi, Atlasta Park, Franklin Grove.

Parc des expositions du comté de Bureau, Princeton. Home for the Holidays promenade éclairée, ven., sam. et dimanche, jusqu’au 25 décembre. Salon de l’artisanat et des vendeurs de Noël et marché aux puces, le 10 décembre.

PFLAG Vallée de Sauk. Groupe de soutien aux parents et tuteurs pour LGBTQIA +, 19 h le troisième jeudi, First Presbyterian Church, 410 Second Ave., Sterling.

Maison de l’espoir, 1637 Plock Drive, Dixon.

Portes ouvertes Cocoa and Cards, 16 h le 9 décembre.

Programmes de la bibliothèque

Bibliothèque publique Sterling. Heure du conte préscolaire, 10 h le lundi, 10 h le mardi, 10 h le samedi. Club de jeu de rôle, 15 h 30 le lundi. Lego Club 10 h premier et troisième samedi. Soirée jeux pour ados, 17h30 les deuxièmes mardis. 5 étoiles lit club de lecture, 11 h 30 deuxième samedi; 13 décembre. Portes ouvertes Go-Go Gadget, 15 h 27 décembre.

Bibliothèque publique de Dixon. Heure du conte préscolaire, 3-5 ans, 10 h le mardi; Heure du conte bébé-tout-petit, 9 h 30 le mercredi; Groupe de lecture orbitale, mercredi à 18 h; Mystères du matin, 10h30 le lundi ; Club de codage informatique, un jeudi sur deux K-1, 14h45, 2e-3e année, 15h30, 4e-5e année, 16h15. Plaisir des Fêtes, 14 h 30 le 15 décembre.

Bibliothèque publique de Rock Falls. Clubs de lecture, 18h30 le dernier mardi du mois, 10h le premier jeudi du mois. Morning Makers, 10 h premier et troisième vendredi.

Bibliothèque publique d’Odell, 307, rue S. Madison, Morrison. Lego club, 10h30 le premier samedi. Heure du conte, jeudi à 19 h.

Conférences

Forum Whiteside, Bibliothèque publique d’Odell, 307 S. Madison St., Morrison

World of Scuba Diving par Victor Delmon de No Plans Adventures, 14 h 11 décembre.

