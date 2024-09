Un aperçu des écoles à classe unique dans le canton de Colfax, dans le comté de Dallas, et des examens de huitième année

L’éducation était importante pour les premiers colons, c’est pourquoi ils envoyaient leurs enfants à l’école six à huit mois par an, en fonction des saisons de plantation et de récolte. Les élèves allaient de la première année (parfois de la maternelle) à la huitième année et recevaient une éducation de qualité dans ces écoles à classe unique.

« Tout le monde a appris parce qu’on entendait tous les élèves réciter leurs leçons. Après plusieurs années, on avait entendu les informations tellement de fois qu’on devait faire de gros efforts pour NE PAS apprendre », a déclaré Lila Menz, qui a fréquenté l’école Alton.

Heureusement pour les élèves qui voulaient poursuivre leurs études au lycée après la huitième année, car ils devaient passer un examen pour y parvenir. L’examen était épuisant et les élèves étudiaient toute l’année pour le réussir. Le test était généralement administré à Adel par le surintendant des écoles du comté. Il durait une journée entière, parfois deux, et couvrait les sujets suivants : lecture, orthographe, arithmétique, grammaire, géographie, physiologie, histoire des États-Unis, calligraphie, musique et éducation civique de l’Iowa. Les garçons étaient nécessaires à la ferme et n’allaient souvent pas plus loin que la huitième année. Il est intéressant de noter que les élèves des écoles de ville n’avaient pas à passer cet examen pour accéder au lycée.

Hazel Pierson Hawbaker a enseigné dans l’une des neuf écoles de Walnut Township. « J’avais deux élèves de 8e année la première année où j’ai enseigné – la fille était une bonne élève mais le garçon ne savait pas épeler CAT », a-t-elle raconté. « Il a échoué au test d’orthographe la première fois qu’il l’a passé. Ses parents ont donné leur accord et il est resté plusieurs nuits après l’école pour que je puisse l’aider. Il a réussi la deuxième fois en s’en prenant de justesse ! Il a obtenu 74 %, et 70 % ou moins était un échec. Il est devenu professeur d’université en météorologie à Columbia, dans le Missouri. »

Gloria Shirley Renshaw était la seule de sa classe à Sugar Grove #4. Sa tante enseignait à Minburn et l’a encouragée à rester avec elle pendant sa huitième année pour faire connaissance avec les élèves qu’elle rejoindrait au lycée. Par conséquent, elle n’a jamais eu à passer le redoutable examen de huitième année.

Une fois que les élèves avaient réussi ce test, ils pouvaient intégrer le lycée le plus proche, où les choix pour les juniors et les seniors étaient la préparation à l’université, les affaires/bureaux ou la formation normale. Pendant ces années de formation normale, les élèves apprenaient ce qu’ils devaient enseigner dans les écoles rurales, tout en assistant aux cours dans les classes inférieures – le précurseur de l’enseignement aux étudiants. S’ils avaient 18 ans à la fin de leurs études et réussissaient les tests de formation normale de l’État, ils étaient certifiés pour enseigner dans une école rurale. Ils pouvaient également fréquenter une école normale s’ils souhaitaient enseigner dans une école de ville. Dans le comté de Dallas, il y avait des écoles normales situées à Adel, Dexter et Perry.

Un groupe recherche des informations sur les noms et les emplacements des écoles du canton de Colfax.

Au cours des premières années du comté de Dallas, le canton de Colfax était rattaché au canton d’Adel jusqu’au 4 janvier 1869, date à laquelle ses limites actuelles ont été tracées. En 1879, Colfax comptait neuf écoles à classe unique, dont l’une se trouvait dans la ville de Panther et s’appelait Panther Creek. Les élèves fréquentant les écoles rurales du canton de Colfax avaient probablement vécu des expériences similaires lors des examens de huitième année. Malheureusement, à part les emplacements des écoles répertoriées dans les atlas de 1875 et 1916, nous n’avons découvert aucune histoire sur les écoles qui s’y trouvaient.

Dans le cadre d’un effort continu visant à préserver l’histoire des écoles du canton de Dallas, nous recherchons des détails sur les noms et les emplacements des écoles du canton de Colfax. Si vous avez des informations sur ces écoles, telles que leur emplacement ou des histoires d’élèves qui les ont fréquentées, notre groupe aimerait vous entendre. Veuillez contacter Myrna Griffith à [email protected], Deanette Snyder à [email protected] ou Sue Leslie à [email protected].

