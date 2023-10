Un aperçu des décennies de carrière de Jennifer Aniston dans les industries de la télévision et du cinéma

Jennifer Aniston a joué dans des films et des émissions de télévision au fil des années, dans tous les genres, même si son travail le plus remarquable est celui de Rachel Green dans la sitcom des années 90, « Friends ».

Aniston est né le 11 février 1969 dans une famille d’acteurs. Son père, John Aniston, a joué Victor Kiriakis dans « Days of Our Lives ».

La carrière d’acteur d’Aniston a commencé avec des rôles à la télévision dans des émissions comme « Molloy », « Ferris Bueller », « The Edge » et « Muddling Through ». Le premier grand rôle au cinéma d’Aniston était dans le film d’horreur de 1992, « Leprechaun ».

C’est en 1994 qu’Aniston est apparue pour la première fois dans le rôle de Rachel dans « Friends », aux côtés de David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry et Matt LeBlanc. Le personnage adorable d’Aniston dans la série a connu de nombreux moments mémorables au cours des 10 années de diffusion, y compris sa relation intermittente avec le personnage de Schwimmer, Ross Geller. Aniston a remporté un Emmy pour sa performance dans la série en 2002 et un Golden Globe en 2003. Elle a également remporté plusieurs People’s Choice Awards au fil des ans, dont People’s Icon en 2019.

Tout en jouant dans « Friends », Aniston a également décroché des rôles au cinéma dans des films comme « Picture Perfect », « The Object of My Affection », « Office Space », « The Good Girl », « Bruce Almighty » et « Along Came Polly ». »

Après « Friends », le succès d’Aniston s’est poursuivi. « The Break-Up », « Marley & Me », « Il n’est tout simplement pas intéressé par toi », « The Bounty Hunter », « The Switch », « Just Go with It », « Horrible Bosses », « We’re The Millers », « Cake », « Mother’s Day », « Office Christmas Party », « Dumplin' » et « Murder Mystery » ne sont que quelques films populaires mettant en vedette Aniston. En 2019, elle revient à ses racines télévisuelles pour « The Morning Show » avec Reese Witherspoon.

Aniston était auparavant mariée à Brad Pitt de 2000 jusqu’à leur divorce en 2005. Elle a ensuite été mariée à Justin Theroux de 2015 à 2018.