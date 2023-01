Un aperçu des chars Leopard 2 qui pourraient bientôt être envoyés en Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

GENÈVE – Suite à la pression intense de ses alliés, l’Allemagne semble s’apprêter à approuver les livraisons de chars de combat principaux Leopard 2 de haute technologie que l’Ukraine et ses plus grands bailleurs de fonds occidentaux espèrent renforcer la lutte de Kyiv contre les envahisseurs russes. Au cours du week-end, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que Berlin ne ferait pas obstacle si la Pologne – sans doute le plus fervent partisan de l’Ukraine parmi les voisins de l’Union européenne – voulait expédier des chars Leopard 2 de son arsenal à travers la frontière vers l’Ukraine. Et l’Allemagne n’exclut pas de fournir de tels chars à l’Ukraine elle-même, avertissant toutefois que les implications d’une telle mesure doivent être soigneusement pesées.

Voici un aperçu de ce que ces chars pourraient signifier pour la défense de l’Ukraine contre les forces russes – et les espoirs de les chasser.

L’Allemand Krauss-Maffei Wegmann, le fabricant du Leopard 2, le présente comme « le meilleur char de combat au monde » qui, depuis près d’un demi-siècle, combine des aspects de puissance de feu, de protection, de vitesse et de maniabilité, ce qui le rend adaptable à de nombreux types de situation de combat.

Le char de 55 tonnes a un équipage de quatre personnes et une autonomie d’environ 500 kilomètres (310 miles) et des vitesses de pointe d’environ 68 kilomètres par heure (environ 42 mph). Maintenant avec quatre variantes principales, sa première version est entrée en service en 1979. Son arme principale est un canon à canon lisse de 120 mm et il dispose d’un système de contrôle de tir entièrement numérique.

COMBIEN POURRAIENT-ILS ÊTRE ENVOYÉS EN UKRAINE ?

L’un des grands attraits des chars de fabrication allemande est leur nombre : plus de 2 000 ont été déployés dans plus d’une douzaine de pays européens et au Canada. Dans l’ensemble, KMW indique que plus de 3 500 unités ont été fournies à 19 pays.

Rheinmetall AG, un sous-traitant allemand de la défense qui fabrique le canon à âme lisse de 120 mm du Leopard 2, affirme que le char a été déployé par “plus de pays que tout autre”.

Selon un analyse récente par l’Institut international d’études stratégiques, un groupe de réflexion mondial basé à Londres, quelque 350 Leopard 2 – dans différentes versions – ont été envoyés en Grèce, et la Pologne en compte environ 250 de différents types. La Finlande en compte 200 en exploitation ou en stockage.

Pour la guerre de l’Ukraine contre la Russie, “on pense que pour que les chars Leopard 2 aient un effet significatif sur les combats, environ 100 chars seraient nécessaires”, ont écrit les analystes de l’IISS.

Le ministre ukrainien de la Défense veut 300 chars, et certains dirigeants de l’Union européenne le soutiennent sur ce point.

“Nous avons besoin d’une flotte de 300 chars”, a déclaré lundi à Bruxelles le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, faisant allusion au large déploiement de Léopards à travers l’Europe et au besoin d’armes “synchrones” – qui peuvent fonctionner sans heurts ensemble.

Mettre des léopards entre les mains des Ukrainiens n’est pas aussi simple que de les faire traverser la frontière à des amis plus à l’ouest en Europe. L’IISS estime que trois à six semaines de formation seraient nécessaires pour que les équipes d’exploitation et le personnel de soutien atteignent les compétences de base.

QUELLE DIFFÉRENCE FERA-T-ELLE À LA GUERRE ?

Yohann Michel, analyste de recherche pour la défense et les affaires militaires à l’IISS, a déclaré que de tels chars pourraient permettre à l’Ukraine de passer à l’offensive dans le conflit vieux de 11 mois qui est dans l’impasse depuis des mois à la suite de deux contre-offensives ukrainiennes clés qui ont repris des zones occupées par la Russie. forces pendant des mois dans le nord-est et le sud.

“Dans ce type de conflit, il n’est tout simplement pas possible de mener des offensives à grande échelle sans toute la variété d’équipements de combat blindés et de véhicules blindés, et les chars en font partie”, a-t-il déclaré par téléphone. En plus des chars de combat principaux, ou MBT, comme le Leopard II, d’autres comprennent des véhicules de combat d’infanterie et des véhicules blindés de transport de troupes.

Les livraisons occidentales de Leopard 2 pourraient aider à équiper l’Ukraine des munitions de haut calibre nécessaires pour remplacer ses propres stocks de l’ère soviétique qui ont diminué, ouvrant une nouvelle voie pour l’approvisionnement de la puissance de feu occidentale en Ukraine.

“À mon avis, c’est le principal impact”, a déclaré Michel par téléphone. “Le deuxième impact, bien sûr, est d’augmenter le nombre de chars disponibles dans l’arsenal ukrainien”, qu’il estime à “plusieurs centaines” à l’heure actuelle.

POURQUOI L’UKRAINE N’A-T-ELLE PAS DÉJÀ DES LÉOPARDS ?

L’Allemagne a le dernier mot sur la possibilité de livrer des Leopard 2 – même à partir des arsenaux d’autres pays – et s’est montrée réticente à l’idée que quiconque les expédie en Ukraine.

Des alliés occidentaux plus bellicistes ont intensifié la pression sur l’Allemagne, mais les États-Unis ont également refusé d’envoyer leurs puissants chars M1 Abrams.

Les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d’aide militaire à venir qui devrait inclure près de 100 véhicules de combat Stryker et au moins 50 véhicules blindés Bradley – mais pas l’Abrams, qui, selon les responsables américains, a des besoins de maintenance complexes et n’est peut-être pas le meilleur ajustement.

Les alliés et les analystes militaires affirment que le Leopard 2 est alimenté au diesel – et non par le carburéacteur qui alimente le M1 Abrams – et est plus facile à utiliser que les gros chars américains, et a donc des temps d’entraînement plus courts.