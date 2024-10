Un aperçu des bénéfices de Norwegian Cruise Line – Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH)

Compagnie de croisière norvégienne NCLH publiera son rapport sur les résultats trimestriels le jeudi 31/10/2024. Voici un bref aperçu pour les investisseurs avant l’annonce.

Les analystes s’attendent à ce que Norwegian Cruise Line fasse état d’un bénéfice par action (BPA) de 0,93 $.

Le marché attend l’annonce de Norwegian Cruise Line, avec de grands espoirs de nouvelles de dépassement des estimations et de prévisions optimistes pour le prochain trimestre.

Il est important que les nouveaux investisseurs comprennent que les orientations peuvent être un facteur important pour les cours des actions.

Performance des bénéfices historiques

Le BPA de la société a battu 0,06 $ au dernier trimestre, entraînant une baisse de 5,86 % du cours de l’action le jour suivant.

Voici un aperçu des performances passées de Norwegian Cruise Line et du changement de prix qui en a résulté :

Quart T2 2024 T1 2024 T4 2023 T3 2023 Estimation du BPA 0,34 0,11 -0,14 0,70 BPA réel 0,40 0,16 -0,18 0,76 % de changement de prix -6,0% -1,0% -2,0% -0,0%

Points de vue des analystes sur Norwegian Cruise Line

Pour les investisseurs, il est primordial de rester informé des sentiments et des attentes du marché dans le secteur. Cette analyse propose une exploration des dernières informations sur Norwegian Cruise Line.

La note consensuelle de Norwegian Cruise Line est Acheter, sur la base de 13 notes d’analystes. Avec un objectif de cours moyen sur un an de 24,42 $, il existe un potentiel de hausse de 1,29 %.

Comprendre les notes des analystes parmi leurs pairs

Dans cette analyse, nous examinons les notes des analystes et les objectifs de prix moyens sur un an de MakeMyTrip, Hyatt Hotels et Hilton Grand Vacations, trois acteurs clés du secteur, offrant un aperçu de leurs attentes relatives en matière de performances et de leur positionnement sur le marché.

Pour MakeMyTrip, les analystes projettent une trajectoire d’achat, avec un objectif de prix moyen sur 1 an de 115,5 $, indiquant une hausse potentielle de 379,05 %.

Le consensus parmi les analystes est une trajectoire neutre pour les hôtels Hyatt, avec un objectif de prix moyen sur un an de 160,12 $, indiquant une hausse potentielle de 564,12 %.

Les analystes privilégient actuellement une trajectoire neutre pour Hilton Grand Vacations, avec un objectif de cours moyen sur un an de 41,83 $, suggérant une hausse potentielle de 73,5 %.

Résumé de l’analyse comparative des pairs

Le résumé de l’analyse par les pairs présente des mesures essentielles pour MakeMyTrip, Hyatt Hotels et Hilton Grand Vacations, dévoilant leurs positions respectives au sein du secteur et fournissant des informations précieuses sur leurs positions sur le marché et leurs performances comparatives.

Entreprise Consensus Croissance des revenus Bénéfice brut Retour sur capitaux propres Compagnie de croisière norvégienne Acheter 7,57% 917,74 millions de dollars 30,98% FaireMonVoyage Acheter 25,08% 161,22 millions de dollars 1,55% Hôtels Hyatt Neutre -0,12% 361 millions de dollars 9,56% Vacances à Hilton Grand Neutre 22,64% 328 millions de dollars 0,10%

À retenir :

Norwegian Cruise Line se classe au premier rang parmi ses pairs en termes de croissance des revenus et de bénéfice brut. Il se situe au milieu pour le retour sur capitaux propres.

Tout ce que vous devez savoir sur Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line est la troisième compagnie de croisière au monde en termes de nombre de places (environ 66 500). Elle exploite 32 navires répartis dans trois marques : Norwegian, Oceania et Regent Seven Seas, proposant à la fois des croisières freestyle et de luxe. La société a redéployé l’ensemble de sa flotte en mai 2022. Avec 13 navires à passagers en commande parmi ses marques jusqu’en 2036, représentant 41 000 couchettes supplémentaires, Norwegian augmente sa capacité plus rapidement que ses pairs, élargissant ainsi sa marque à l’échelle mondiale. Norwegian navigue vers environ 700 destinations dans le monde.

Norwegian Cruise Line : analyse des performances financières

Analyse de la capitalisation boursière : En dessous des références du secteur, la capitalisation boursière de la société reflète une échelle plus petite par rapport à ses pairs. Cela pourrait être attribué à des facteurs tels que les attentes de croissance ou la capacité opérationnelle.

Croissance des revenus : La performance remarquable de Norwegian Cruise Line en 3 mois est évidente. Au 30 juin 2024, la société avait atteint un taux de croissance impressionnant de ses revenus de 7,57%. Cela signifie une augmentation substantielle du bénéfice net de l’entreprise. En comparaison avec ses pairs du secteur, l’entreprise se distingue par un taux de croissance supérieur à la moyenne de ses pairs du secteur de la consommation discrétionnaire.

Marge nette : La marge nette de l’entreprise est inférieure aux références du secteur, ce qui indique des difficultés potentielles à atteindre une forte rentabilité. Avec une marge nette de 6,89%, l’entreprise devra peut-être relever des défis en matière de contrôle efficace des coûts.

Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de Norwegian Cruise Line dépasse les normes du secteur, mettant en évidence les performances financières exceptionnelles de l’entreprise. Avec un impressionnant 30,98% ROE, la société utilise efficacement les capitaux propres des actionnaires.

Retour sur actifs (ROA) : Le ROA de Norwegian Cruise Line est inférieur aux moyennes du secteur, ce qui indique des défis potentiels dans l’utilisation efficace des actifs. Avec un ROA de 0,82%, l’entreprise peut être confrontée à des obstacles pour obtenir des rendements financiers optimaux.

Gestion de la dette : Avec un ratio d’endettement élevé de 19h39Norwegian Cruise Line est confrontée à des difficultés pour gérer efficacement ses niveaux d’endettement, ce qui indique des difficultés financières potentielles.

Pour suivre toutes les publications de résultats de Norwegian Cruise Line, consultez leur calendrier des résultats sur notre site.

