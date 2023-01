Un aperçu de l’une des maisons les plus chères jamais vendues à Ottawa

Une maison à deux étages avec des vues spectaculaires dans le vieux village de Rockcliffe Park est maintenant l’une des maisons les plus chères jamais vendues dans la ville d’Ottawa.

Marilyn Wilson Dream Properties a annoncé la vente d’une maison de 13 961 pieds carrés sur Manor Avenue, affirmant qu’elle s’était vendue au quatrième prix le plus élevé pour une maison cotée jamais vue dans la capitale.

La maison était cotée à 7 millions de dollars. Marilyn Wilson ne divulguerait pas le prix de vente à CTV News Ottawa.

“Je suis ravi d’annoncer cette vente record, qui établit une nouvelle norme pour le marché des maisons de luxe dans la capitale du Canada. La commercialisation de cette propriété importante et la recherche du bon acheteur ont été une autre étape importante pour notre courtage”, a déclaré Wilson dans un communiqué.

La maison est située près de la résidence de l’ambassadeur américain, de la résidence de l’ambassadeur égyptien et de la résidence de l’ambassadeur japonais.

Un coup d’œil à l’intérieur de la maison à deux étages de Rockcliffe Park, qui était cotée à 7 millions de dollars. (Christie’s International Real Estate/site web)

La maison, avec une “vue magnifique” sur les collines de la Gatineau, compte sept chambres, six salles de bain et un garage double attaché, selon l’inscription de la maison.

“Les terrains sont élégamment aménagés avec des jardins entourant l’allée circulaire qui mène à l’entrée principale”, indique la liste sur les sites Web Dream Properties et Christie’s International Real Estate.

“Des détails architecturaux, des finitions personnalisées et des espaces spectaculaires abondent à l’intérieur qui a été conçu pour se divertir à grande échelle.”

La cuisine de la maison de Rockcliffe Park, qui s’est récemment vendue au quatrième prix le plus élevé de l’histoire de l’immobilier à Ottawa. (Christie’s International Real Estate/site web)

Le foyer principal présente un plafond de 20 pieds, un sol en marbre et un escalier circulaire. Il y a trois salles de divertissement – en plus du grand foyer – dans la maison. La cuisine abrite des appareils électroménagers professionnels, des armoires sur mesure avec des comptoirs en granit et un grand îlot central.

Selon l’inscription, le sous-sol possède une salle familiale avec foyer.

La chambre principale de la maison à deux étages de Rockcliffe Park. Marilyn Wilson Dream Properties a annoncé que la maison de l’avenue Manor a été vendue au quatrième prix le plus élevé de l’histoire d’Ottawa. (Christie’s International Real Estate/site web)

“Cette maison est unique par son emplacement privé, ses vues époustouflantes et ses détails architecturaux élégants. L’échelle des pièces et ses détails personnalisés en font une véritable propriété de rêve”, a déclaré la courtière Reba Wilson dans un communiqué.

Dream Properties affirme que la maison résidentielle la plus élevée jamais vendue à Ottawa était de 8,25 millions de dollars, en 2003. CTV Ottawa a rapporté qu’une maison sur Cedar Road à Rothwell Heights s’était vendue en 2014 pour 7,675 millions de dollars.