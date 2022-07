Un aperçu de l’intérieur d’un atelier de tissage de soie florentin

Il y a environ 200 modèles de tissus historiques dans les archives de l’institution qui ont été transmis à travers des générations de familles. Certains portent les noms et les dessins de la monarchie et de la noblesse italiennes et européennes : les lampas de la princesse Mary d’Angleterre ; la brocatelle de Corsini, Guicciardini et Principe Pio Savoia ; et le damas de Doria, pour n’en citer que quelques-uns.