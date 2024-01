Un aperçu de l’intérieur du lieu de divertissement « transformationnel » de Watertown

WATERTOWN, New York (WWNY) – Dans quelques mois seulement, les musiciens, acteurs et autres artistes auront leur place pour eux seuls dans le centre-ville de Watertown. C’est là que se trouvaient l’ancien Strand Theatre et le Club Rio.

Au 136 Franklin Street, les ouvriers prennent des mesures et effectuent des coupes pendant qu’ils installent le système CVC et effectuent des travaux d’électricité et de plomberie.

L’exploitant du bâtiment, Neighbours of Watertown, vise à ouvrir l’espace en mai.

Il abritera deux choses. Le premier est « NEST », le nouvel espace de travail du Jefferson Community College pour les entrepreneurs.

Le second est un théâtre géré par HarmoNNY Performing Arts Community.

Le projet a environ six mois de retard sur le calendrier, en partie à cause de l’attente d’éléments spécialisés comme un logiciel d’entrée et une porte vitrée personnalisée de 30 pieds.

«Je pense que c’est un projet de transformation, en particulier pour le bas de Franklin Street. Mais en fin de compte, c’est excellent de pouvoir remettre en service un théâtre pour de petites représentations, ainsi que d’avoir JCC occupant un espace au centre-ville de Watertown », a déclaré Reg Schweitzer, directeur exécutif de Neighbours of Watertown.

L’espoir est de fermer les murs dans un mois et de commencer les travaux sur la scène et d’autres travaux intérieurs.

Ce sera un ajout unique à la ville.

« Il n’existe aucun endroit qui se consacre uniquement aux arts du spectacle. Nous pensons que cela apporte un sentiment de communauté d’avoir un espace comme celui-là, particulièrement centré en plein centre-ville de Watertown », a déclaré Joe Foy, président du conseil d’administration de HarmoNNY Performing Arts Community.

Depuis 2020, le groupe Foy rêve de cet espace, lieu d’amplification des arts.

Pendant les longs hivers des pays du Nord, Foy affirme qu’un site couvert fera une énorme différence.

« Personnellement, je fais partie de trois groupes. Je n’ai pas joué avec ces groupes au cours des trois derniers mois. Maintenant, nous allons pouvoir placer ces groupes quelque part et les faire jouer », a-t-il déclaré.

Il dit que l’espace pourrait même accueillir un jour une série de concerts d’hiver. Bien qu’il reste encore beaucoup de travail pour donner vie à cette vision, Foy peut voir dans son esprit un lieu polyvalent.

“Cela peut être complètement ouvert, il peut s’agir uniquement de portes vitrées pour que vous puissiez voir à l’intérieur, ou de rideaux pour que tout soit obscurci comme dans un théâtre”, a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, ce sont des outils de rechange et des paniers-repas qui remplissent l’espace. Mais attendez jusqu’à l’été et Foy espère voir des foules debout pour des concerts, des tables remplies pour un dîner-théâtre ou des gens assis sur des chaises pour un spectacle plus traditionnel.

«Je suis excitée, je suis anxieuse, mais je suis prête», a déclaré Foy.

HarmoNNY a reçu une subvention de 15 600 $ de la Northern New York Community Foundation pour un système audio. Le groupe sollicite 25 000 $ auprès du Conseil des Arts de l’État de New York pour le système d’éclairage.

HarmoNNY est géré par des bénévoles et recherche davantage d’aide.

