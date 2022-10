Un aperçu de l’expérience Galaxy de Samsung au SDC22 – Samsung Global Newsroom

Pour connecter les utilisateurs avec ses derniers appareils, Samsung Electronics a ramené son espace interactif Galaxy Experience à la Samsung Developer Conference 2022 (SDC22).

L’expérience Galaxy a déjà eu lieu à Londres et à New York lors de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung, donnant aux visiteurs la chance de découvrir les appareils Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 de Samsung, et est de retour à San Francisco après le succès de ces deux événements.

Grâce à cette expérience interactive et pratique, les visiteurs peuvent essayer les derniers appareils Galaxy de Samsung en plus de sa gamme de dispositifs portables, notamment la série Galaxy Watch5 et les Galaxy Buds2 Pro. L’exposition propose également une variété de programmes amusants auxquels les visiteurs peuvent participer, notamment des défis photo et une collection d’épinglettes.

Pour découvrir la gamme de produits Samsung en personne, assurez-vous de visiter l’espace Galaxy Experience du 7 au 28 octobre. Découvrez ci-dessous quelques-unes des photos des faits saillants de l’événement.