Un aperçu de la saison théâtrale 2023-2024 dans la région de Dayton

“Miracle sur la 34ème rue”

2 novembre-décembre 30 : L’histoire du vrai Père Noël, « Le miracle de la 34e rue » est l’un des films de vacances les plus appréciés de tous les temps. Cette version musicale touchante du film de Noël classique prouve que les miracles peuvent se produire et remplira à coup sûr les jeunes et les moins jeunes de l’esprit de Noël.

Dîner-théâtre La Comedia, 765 W. Central Ave., Springboro, 937-746-4554 ou lacomedia.com

« Dr. Seuss’ Comment le Grinch a volé Noël ! La comédie musicale »

14-19 novembre : « Dr. Seuss’ Comment le Grinch a volé Noël ! The Musical » présente les chansons à succès « You’re A Mean One Mr. Grinch » et « Welcome Christmas » (écrites par Albert Hague et Dr. Seuss) de la série animée originale. Max le chien raconte que le Grinch méchant et intrigant, dont le cœur est « deux tailles trop petit », décide de voler Noël aux Whos amoureux des vacances.

Schuster Center, 1 W. Second St., Dayton, Victoria Theatre, 138 N. Main St., Dayton, PNC Arts Annex, 46 W. Second St., Dayton, 937-228-3630 ou daytonlive.org

«Le premier Noël de Svetlana loin de chez elle»

1er-10 décembre : Dans « Le premier Noël de Svetlana loin de chez soi », un remplaçant de dernière minute tente de présider un spectacle de Noël, qui a dégénéré en chaos – des enfants indisciplinés, un parent insistant, une église occupée, une cuisine en feu. . Et puis il y a l’étudiante étrangère, qui est censée être l’ange, qui est dans les toilettes en larmes parce que c’est son premier Noël loin de chez elle. Puis quelque chose d’inattendu se produit.

Théâtre communautaire de la région de Xenia, 45 E. Second St., Xenia,937-372-0516 ou xeniaact1.org

Explorer Comment participer au concours de cookies de vacances du Dayton Daily News Comment participer au concours de cookies de vacances du Dayton Daily News

« Le Petit Cirque – Spectacle de Noël »

3 décembre : Le Petit Cirque (acrobate/contorsionniste) est la seule compagnie de cirque humanitaire réservée aux enfants au monde et a fasciné le public du monde entier.

Centre des arts du spectacle Arbogast, 500 S. Dorset Rd., Troy 937-418-8392 ou arbogastpac.com

«C’était la veille de Noël et nous sommes seuls à la maison!»

14-17 décembre : « C’était la veille de Noël et nous sommes seuls à la maison ! » écrase deux favoris des fêtes dans une charmante « queue » d’animaux de compagnie découvrant les nombreuses façons différentes dont les humains célèbrent les fêtes, notamment Hanoukka, Kwanzaa et Las Posadas.

Collège communautaire Sinclair, 444 W. Third St. Blair Hall Theatre et Black Box Theatre, bâtiment 2, Dayton, 937-512-2808 ou sinclair.edu/tickets

“Un chant de noel”

15 décembre : Les fantômes des Noëls passés, présents et futurs emmènent Ebenezer Scrooge dans un voyage révélateur pour découvrir le véritable sens de Noël dans le classique de Charles Dickens, “Un chant de noel.” Le spectacle est un divertissement parfait pour les vacances.

Clark State Performing Arts Center, 300 S. Fountain Ave., Springfield 937-328-3874 ou pac.clarkstate.edu/events