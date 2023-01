Un aperçu de la première classe de “eBiobots” hybrides télécommandés

La bio-ingénierie fait passer la technologie au niveau supérieur. Les biobots qui étaient autrefois développés par des scientifiques de l’Université de l’Illinois, mesurant moins d’un centimètre de long, se sont beaucoup plus développés à mesure que sa dernière version est arrivée. Combinant des composants cellulaires vivants avec des échafaudages tridimensionnels, des chercheurs de l’Université de l’Illinois Urbana- Champaign et Northwestern University ont créé ce qu’ils appellent des eBiobots. Ces créations inédites peuvent générer du mouvement et peuvent être utilisées pour développer une nouvelle génération de robots miniatures. La recherche a été publiée dans Science Robotics sous le titre « Contrôle à distance de robots miniatures à propulsion musculaire avec optoélectronique sans fil sans batterie ».

Les chercheurs ont également partagé une vidéo de ces eBiobots, expliquant la création de cette merveille technologique. Vous pouvez également le voir en action ici :

Selon New Atlas, au lieu de jambes, cette version dispose de deux actionneurs d’hydrogel ou de tissu musculaire. Chacun est équipé d’une microLED. Les actionneurs ont un module électronique qui a également une bobine réceptrice. Lorsqu’un signal radio est appliqué à l’extérieur, la bobine alimente les LED, les faisant pulser. Pour cette raison, le tissu musculaire se contracte à plusieurs reprises, déplaçant l’actionneur vers l’avant.

Le professeur Rashid Bashir, qui a dirigé l’étude, a déclaré que la fusion de la microélectronique de cette manière fusionne également les deux mondes distincts de la biologie et de l’électronique. Puisque les deux ont leurs propres avantages, ces biobots électroniques seront utiles pour une myriade d’applications. Le professeur Bashir a déclaré: «L’intégration de la microélectronique permet la fusion du monde biologique et du monde électronique, tous deux avec de nombreux avantages qui leur sont propres, pour produire maintenant ces biobots et machines électroniques qui pourraient être utiles pour de nombreuses applications médicales, de détection et environnementales dans le futur.” La recherche a été dirigée par le professeur John A. Rogers de l’Université Northwestern.

La recherche publiée dans la revue Science Robotics a déclaré que “l’intégration de l’électronique embarquée et de la télécommande dans ces machines biologiques permettra diverses applications dans les domaines de l’ingénierie, de la biologie et de la médecine”. Ces robots bioélectroniques hybrides sont équipés de diodes électroluminescentes sans pile et micro-inorganiques. Avec l’aide de celui-ci, ceux-ci peuvent obtenir un contrôle sans fil et une communication en temps réel.

La recherche a également déclaré: «Les robots marcheurs à l’échelle centimétrique ont été conçus et optimisés par calcul pour héberger l’optoélectronique embarquée avec une stimulation indépendante de plusieurs muscles squelettiques optogénétiques, permettant la commande à distance des fonctions de marche, de rotation, de labour et de transport aux niveaux individuel et collectif.

Avec le développement de cette dernière version des eBiobots, une nouvelle voie s’est ouverte vers une classe de machines biohybrides. Cette avancée technologique pourra combiner actionnement et détection biologiques avec l’informatique embarquée.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici