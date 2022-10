Un aperçu de la nouvelle maison Mission Gospel de Kelowna – Kelowna Capital News

Kelowna accueille un nouveau Mission Gospel pour aider les moins fortunés de la ville.

L’installation est située au 858, rue Ellis, mais l’entrée se trouve sur Bay Avenue.

Capital News a pu jeter un œil au nouvel emplacement.

À tout moment, 60 personnes sont autorisées à rester. Il y a 60 lits et 60 casiers, un pour chaque personne qui vient à l’établissement. Les lits sont répartis en trois chambres de 20 lits chacune, deux chambres pour hommes et une pour femmes. Les chambres sont fermées de 10h00 à 16h00 pour le nettoyage. Les personnes qui viennent à l’établissement doivent rester dans la zone commune ou dans d’autres zones désignées pendant ces heures.

Trois animaux domestiques sont également autorisés, mais c’est le maximum. Tout le monde passe par le système avant d’entrer et tous sont autorisés à rester pendant 90 jours par année civile, mais la mission de Mission Gospel est d’aider les gens à progresser dans leur vie, mais en leur donnant un toit au-dessus de leur tête et plus encore.

Il y a un espace où les personnes dépendantes aux drogues peuvent les consommer en toute sécurité. Il y a aussi une zone fumeurs qui est délimitée en quatre sections pour quatre types de tabagisme différents : non-fumeur, fumeur, cannabis, inhalation OPS.

Les bureaux sont également dans l’établissement.

La nouvelle installation de Mission Gospel n’a pas encore annoncé de date d’ouverture car ils embauchent toujours du personnel pour la nuit.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

