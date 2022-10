Un aperçu de la garde-robe de la joueuse de tennis Ace Serena Williams

La joueuse de tennis Serena Williams sait comment garder la police de la mode sur ses gardes. Des couleurs audacieuses et unies à la haute couture, Serena a peut-être porté les tenues les plus glamour sur les courts de tennis. Il est sûr de dire que la gagnante du Grand Chelem à 23 reprises a choisi ses tenues pour signifier parfaitement ses prouesses sur le jeu et l’élan avec lequel elle pouvait emporter la plupart des tenues.

Voyons maintenant ses choix :

La tenue du gala MET 2021 de Serena comportait une cape dramatique chargée de plumes roses sur un body et la joueuse de tennis était absolument magnifique. c’était le créateur d’Alessandro Michelle de Gucci. Jetez un oeil ici.

Dans un autre service de mode, Serena portait un body en maille multicolore qui contenait principalement plusieurs nuances vives de rose et de fuchsia et posait à côté de sa fille – Olympia Ohanian – qui portait également la réplique exacte de la tenue, bien que dans une taille plus petite. . Découvrez le charmant duo mère-fille ici.

Pouvons-nous prendre un moment pour apprécier la coiffure immaculée de Serena ici? Vêtu d’un tee-shirt noir confortable et d’une jupe de tennis à imprimé léopard, l’as du tennis a associé la tenue à une paire de chaussures Nike et à un bracelet subtil. Jetez un oeil à la publication ici.

Il est prudent de dire que Serena a été une pionnière lorsqu’il s’agit de redéfinir la mode et le tennis. Ses choix audacieux, tant sur le terrain qu’en dehors, ont toujours été fidèles à sa personnalité et aux valeurs qu’elle défend.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici