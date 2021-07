Un aperçu de la façon dont Samsung travaille avec et pour les jeunes du monde entier – Samsung Global Newsroom

Partout dans le monde, des jeunes travaillent pour réaliser leurs rêves ainsi qu’un avenir meilleur, et Samsung Electronics s’est donné pour mission de les responsabiliser dans leurs voyages.

Mais à quoi cela ressemble-t-il exactement ? Afin de donner un aperçu de ces efforts de citoyenneté mondiale, Samsung a récemment publié sa série de vidéos « Voyage vers un avenir meilleur », qui présente les histoires d’employés de Samsung à travers le monde en charge des programmes de citoyenneté d’entreprise de l’entreprise qui se concentrent sur la fourniture de l’éducation des générations futures.

Transformer les rêves en réalité pour trouver des solutions pour la société

La série Journey to a Better Future présente les expériences des responsables de la citoyenneté d’entreprise de Samsung à travers le monde, ainsi que de vrais témoignages d’étudiants qui ont participé à leurs programmes.

De Samsung Russie, Sergey Pevnev et Anna Kolganova partagent leurs souvenirs préférés tout au long de leur carrière citoyenne ; Pevnev se souvient de la stupéfaction dans les yeux des jeunes étudiants lors de la leçon en direct qu’il a organisée avec des astronautes russes dans l’espace, tandis que Kolganova partage son histoire de lancement de Samsung Innovation Campus avec le même état d’esprit déterminé des athlètes participant aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi. tenue en même temps.

De plus, les étudiants du Samsung Innovation Campus (SIC) en Italie partagent à quel point ils sont sur le point de réaliser leurs rêves de devenir des experts en technologie grâce à l’intelligence artificielle (IA), à l’Internet des objets (IoT) et à la formation en programmation qu’ils ont reçue dans le cadre du programme, et les étudiants du Royaume-Uni qui ont participé à Samsung Solve for Tomorrow discutent avec leurs mentors de la façon dont ils ont développé des compétences créatives en résolution de problèmes dans le processus de réalisation de leurs solutions pour la société pendant le programme.

Les histoires des étudiants des programmes de citoyenneté d’entreprise axés sur l’éducation de Samsung à travers le monde, ainsi que les gestionnaires et les mentors qui les aident à réaliser leurs rêves, continueront d’être partagées sur Le site Web de citoyenneté d’entreprise de Samsung, Samsung Global Newsroom et sur les réseaux sociaux.

Jetez un œil à certaines de ces histoires dans la vidéo ci-dessous.

Permettre aux gens d’avoir un avenir meilleur

Dans le cadre de la vision RSE « Ensemble pour demain ! Enabling People », Samsung gère une gamme de programmes éducatifs dans le monde entier pour créer des expériences d’apprentissage plus inclusives et de qualité pour les jeunes de tous les horizons et pour permettre aux générations futures de réaliser leur plein potentiel.

Les principaux programmes mondiaux de citoyenneté d’entreprise de Samsung pour l’éducation des jeunes incluent Samsung Solve for Tomorrow et Samsung Innovation Campus. Samsung Solve for Tomorrow encourage les étudiants à utiliser leurs connaissances STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) pour créer des solutions capables de résoudre des problèmes de société et de stimuler leurs compétences créatives en résolution de problèmes.

En outre, Samsung Innovation Campus se concentre sur le développement des capacités d’emploi de la jeune génération grâce à l’enseignement des TIC. De 2012 à 2020, les employés mondiaux de Samsung ont consacré un total de 9,07 millions d’heures à des activités de citoyenneté d’entreprise, et environ 21,5 millions de personnes ont participé aux programmes d’éducation des jeunes de Samsung.

Les programmes de citoyenneté d’entreprise de Samsung sont alignés sur l’Objectif 4 des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, « Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ». Samsung coopère étroitement avec les gouvernements, les décideurs politiques et les institutions du monde entier pour offrir des opportunités diverses et égales aux jeunes. Samsung continuera à consacrer à la fois les technologies et les ressources afin d’offrir des expériences éducatives de haute qualité aux jeunes aux quatre coins du monde.