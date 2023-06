Un aperçu de la façon dont l’Île-du-Prince-Édouard et ses résidents s’adaptent 8 mois après Fiona

Le 24 septembre 2022, l’Île-du-Prince-Édouard a changé pour de bon.

La tempête post-tropicale Fiona – l’une des plus fortes de l’histoire du Canada – a traversé le Canada atlantique, détruisant des maisons et d’autres bâtiments, laissant des milliers de personnes sans électricité pendant des jours et dévastant des forêts et des côtes entières. À l’Île-du-Prince-Édouard, la tempête a tout changé.

Nicola MacLeod de CBC a examiné l’impact de Fiona sur l’île – et ses habitants – dans une série en quatre parties, Changé par Fiona.

Découvrez les vidéos produites pour la série, et les articles qui les accompagnent.

1. Comment Fiona a modifié le paysage de l’île

Changé par Fiona : Côtes et forêts Les forêts et les côtes de l’Île-du-Prince-Édouard seront vues à travers une lentille Fiona pour les années à venir. Nicola MacLeod, de la CBC, examine comment la tempête post-tropicale a changé la gestion des terres de l’Île-du-Prince-Édouard dans le premier épisode de la série Changed by Fiona.

Avec l’arrivée du printemps, les chercheurs et les biologistes retournent à l’extérieur pour étudier les dommages causés par la tempête post-tropicale et déterminer ce qui va suivre.

Immédiatement après la tempête, la province s’est concentrée sur la sécurité des terres qu’elle gérait, en enlevant les tas de débris mal placés et en abattant les arbres qui représentaient un danger public avant l’arrivée de l’hiver.

Ce n’est que maintenant que les responsables commencent à se concentrer sur la planification de l’avenir.

2. Comment les agriculteurs de l’Île reconstruisent mieux qu’avant

Changé par Fiona : fermes et champs Les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont résisté à la tempête post-tropicale Fiona ont appris quelques leçons et se préparent maintenant à un avenir incertain. Nicola MacLeod de la CBC se dirige vers les vergers, les champs et les granges dans la deuxième partie de la série « Changed by Fiona ».

La tempête a touché pratiquement tous les coins du secteur agricole de l’île, endommageant des bâtiments et des cultures, inondant des terres et emportant des morceaux de terres agricoles côtières.

Bien qu’il puisse sembler difficile de chercher des doublures argentées, les agriculteurs et les chefs de file de l’industrie s’accordent à dire que Fiona a montré aux gens le pouvoir des catastrophes naturelles et comment la préparation peut faire la différence.

Et l’industrie ne reviendra jamais à ce qu’elle était avant.

3. Une Î.-P.-É. très différente pour les touristes

Changé par Fiona : L’industrie du tourisme Les visiteurs reviennent sur une île modifiée après la tempête post-tropicale Fiona. Nicola MacLeod, de CBC, a exploré certains sites touristiques pour en savoir plus sur la difficile reprise et les préparatifs pour l’avenir dans la troisième partie de la série « Changed by Fiona ».

Les exploitants touristiques de l’Î.-P.-É. ont travaillé fort pour préparer leurs boutiques, restaurants, hébergements et attractions pour la saison 2023. Mais les visiteurs verront un paysage changé par rapport aux années passées.

L’impact de la tempête – y compris des champs presque nus où se trouvaient autrefois des arbres et des systèmes de dunes pratiquement éradiqués – ne peut être caché aux visiteurs ou fixé avec une couche de peinture.

La PEI Tourism Industry Association affirme que la sensibilisation au climat et à l’environnement deviendra un sujet important pour le secteur à l’avenir.

4. Comment Fiona a changé les insulaires

Changé par Fiona : Faire face à un traumatisme La tempête post-tropicale Fiona est passée au-dessus de l’Île-du-Prince-Édouard au petit matin du 24 septembre 2022, mais les ondulations se font encore sentir aujourd’hui sur l’île. Voici un retour sur le moment lui-même ainsi que des moyens pour les individus et les communautés d’être plus résilients à l’avenir dans la dernière partie de la série CBC PEI « Changed by Fiona ».

L’impact psychologique profond que Fiona a laissé derrière lui est peut-être moins apparent que les dommages causés aux bâtiments et au paysage, mais pour beaucoup de ceux qui ont vécu la tempête – et les jours qui l’ont suivie – le bilan émotionnel n’est pas moins réel.

Certains insulaires se sont retrouvés sans électricité pendant des semaines tout en étant aux prises avec des charges financières imprévues, en triant les réclamations d’assurance pour les dommages matériels, les difficultés d’accès à l’assistance et la mauvaise couverture cellulaire.

Panique lorsque le courant est coupé, un frisson au son du vent hurlant, une vague de chagrin en voyant un monument bien-aimé changé à jamais. Ce ne sont là que quelques-unes des cicatrices laissées par Fiona.