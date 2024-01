un aperçu de la destination tout-en-un de Queen Creek

QUEEN CREEK, AZ — Pecan Lake Entertainment est enfin prêt à accueillir le public dans son site de 12 acres avec des attractions extérieures/intérieures et des options de restauration !

ABC15 | Nicole Gutiérrez Sky Time Ropes : cette zone a un parcours pour les plus petits en bas et un parcours à trois niveaux au-dessus.

L’immense salle ouvrira en deux phases principales. Voici ce qui sera prêt pour l’inauguration officielle qui aura lieu le 31 janvier :

Parcours Sky Time Ropes, parcours de putting Pecan National, lancer de hache, stand de karaoké, expérience 4D VR, salles d’évasion, SodaRush, barbecue du comté de Caldwell, jardins botaniques et zone de la scène Jumbotron.

ABC15 | Nicole Gutiérrez À l’intérieur du stand de karaoké.

ABC15 | Nicole Gutiérrez À l’intérieur de l’une des salles d’évasion de Pecan Lake.

ABC15 | Nicole Gutiérrez Pecan National Putting Course est un parcours de putting de 18 trous. “[The course is] enroulé autour de nos jardins botaniques. Donc, non seulement vous faites du sport, mais le paysage et sa beauté sont quelque chose à voir », a déclaré Campbell. Le cours a été conçu par PuttTek.

ABC15 | Nicole Gutiérrez Une vue depuis le parcours de jeu de premier niveau du « Pecan National Putting Course ».

Pour Tim Campbell et Jason Check, propriétaires de Pecan Lake Entertainment, cette destination familiale a été un projet passionnant pour eux.

“[We] Je veux qu’ils sachent qu’il s’agit d’une entreprise locale. Les propriétaires de ce projet habitent juste à côté. Nous sommes investis dans la communauté. Nous avons travaillé avec le conseil municipal; nous avons travaillé avec les voisins, nous avons travaillé avec le personnel et nous avons reçu des commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer les choses », a déclaré Campbell. «Nous travaillerons avec les écoles locales et avec d’autres organisations pour trouver comment collecter des fonds et faire différentes choses qui profiteront à la communauté et en particulier aux jeunes de la communauté. C’est un gros problème pour nous.

ABC15 | Nicole Gutiérrez La zone de la scène Jumbotron.

SI VOUS ALLEZ

Grande ouverture au public : mercredi 31 janvier.

Adresse : 25004 S 206th St à Queen Creek

ABC15 | Nicole Gutiérrez Une vue sur les « jardins botaniques ».

CE QUI EST EN CONSTRUCTION

Il y en a d’autres à venir à cet endroit. L’attraction et les restaurants comprennent : Votre tarte, crèmerie Sky Time, Surf City Burger, karts électriqueset le Parc des Surfeurs.

Divertissement du lac Pecan Un rendu de « The Pit House ».

“Un des [the projects] est un bâtiment de 16 000 pieds carrés, il s’appelle La maison des fosses… nous allons avoir une pizzeria – c’est un restaurant, nous allons servir de la pizza – c’est une franchise. Et nous aurons aussi une salle d’arcade, elle proposera beaucoup de jeux amusants, de nouveaux jeux », a déclaré Check. « L’autre partie de The Pit House est le karting électrique. [It] commence à l’intérieur, puis nous avons une piste extérieure d’un quart de mile. Donc, vous commencerez à l’intérieur, vous recevrez vos instructions, puis vous sortirez et vous amuserez en faisant le tour de la piste. Et puis vous reviendrez à l’intérieur et vous en aurez terminé. Ce bâtiment a déjà commencé et est actuellement en construction. Nous prévoyons que la construction prendra environ 12 mois.

Divertissement du lac Pecan Un rendu du Surf Rider Park.

La prochaine grande construction sur le terrain est la Parc des Surfeurs qui sera un simulateur de surf FlowRider.

Divertissement du lac Pecan Un rendu depuis la terrasse d’observation Parc des Surfeurs.

“C’est très similaire à l’expérience de surf que vous vivez si vous êtes sur un bateau de croisière, ils les placent à l’arrière des navires, et c’est une expérience de surf”, a déclaré Check.

Ce bâtiment disposera d’une terrasse d’observation.