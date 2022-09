Un aperçu de la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de BTS à venir brise Internet

Les fans attendent l’édition 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA avec impatience. Alors que l’événement phare approche à grands pas, l’hymne officiel du tournoi a fait la une des journaux. L’hymne officiel de la Coupe du Monde de la FIFA est l’une des parties les plus appréciées de cet événement très attendu. Il convient de noter que cette année, plusieurs titres sont publiés en tant qu’hymne de la coupe du monde. Jusqu’à présent, deux chansons de coupe du monde, à savoir Hayya Hayya (Better Together) de Trinidad Cardona, Davido, et AISHA et Arhbo, interprétées par Gims et Ozuna, ont été publiées. Récemment, Hyundai Motor Company a révélé qu’elle lancerait Yet To Come (Hyundai Ver.) avec BTS pour sa campagne “Goal of the Century (GOTC)”. Le constructeur automobile sud-coréen a partagé un aperçu intrigant du clip vidéo sur Instagram. Hyundai a sous-titré son message comme suit : “Échauffez-vous, dégourdissez-vous les jambes et préparez-vous à danser avec BTS et leur nouvelle édition de” Yet To Come”. Restez à l’écoute!”

Hyundai a également partagé un excellent aperçu du clip vidéo sur YouTube. L’avant-première est devenue virale sur les réseaux sociaux avec plus de 1,5 million de vues en 24 heures.

La collaboration de Hyundai avec le groupe de garçons extrêmement populaire de Corée du Sud a généré d’énormes discussions sur les réseaux sociaux.

Yet To Come (Hyundai Ver.) sortira le 23 septembre à 18h00 KST (3h30 IST) sur Spotify et Apple Music. Le clip vidéo très médiatisé sera également diffusé sur la chaîne YouTube officielle de Hyundai.

Les fans inconditionnels du groupe de sept membres de K-pop ont comblé leur amour du Yet To Come (Hyundai Ver.). Les fans ont également félicité Hyundai pour avoir participé à BTS pour sa campagne “Goal of the Century”.

Cette version de Yet To Come de BTS aura de nouvelles paroles pour correspondre au thème de la durabilité et à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA.

[NEWS] BTS, la chanson de la campagne de la Coupe du monde du Qatar 2022 est sortie le 23 Hyundai Motor a annoncé qu’il publiera la source sonore officielle de la chanson de la campagne Goal of the Century sur les plateformes de diffusion de musique nationales et étrangères telles que Melon et Spotify à 18 heures le 23+. pic.twitter.com/689gN64Z4v – Graphiques BTS quotidiens⁷ (@BTSChartsDailyx) 22 septembre 2022

Hyundai a lancé sa campagne mondiale de développement durable « Objectif du siècle » le 22 avril. La campagne fait partie de la mission continue du constructeur automobile d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2045 à toutes les étapes de sa production et de son exploitation.

