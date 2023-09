Un aperçu de 5 titres canadiens avant le TIFF 2023

TORONTO — Des terreurs séculaires à l’angoisse queer au lycée, les films et séries canadiens présentés au Festival international du film de Toronto cette année offrent un large éventail d’options, même sans l’habituel tirage des vedettes.

Même si la grève des acteurs hollywoodiens a jeté une ombre sur le festival, elle n’a pas entamé l’enthousiasme des cinéastes canadiens chevronnés et émergents alors qu’ils font la promotion de leurs derniers projets.

La Presse Canadienne s’est entretenue avec cinq réalisateurs qui devraient participer au festival qui aura lieu du 7 au 17 septembre.

« In Flames » — Le film en langue ourdou du réalisateur pakistanais-canadien Zarrar Kahn suit la mort d’un patriarche de la famille dont la perte bouleverse la vie d’une mère et d’une fille désormais hantées par des fantômes. Pour vaincre les influences malveillantes qui les menacent, ils doivent s’appuyer les uns sur les autres pour faire preuve de force et de résilience.





Kahn, basé au Canada mais originaire de Karachi, a conçu son premier long métrage comme une extension de son court métrage de 24 minutes « Dia » de 2018.

« Ma famille est revenue au Pakistan quand j’étais adolescente, et je pense que ce qui a vraiment changé pour moi, c’est de voir à quel point la vie des femmes autour de moi a changé tandis que ma vie est restée pratiquement inchangée », explique Kahn.

« C’était le germe de l’histoire que je voulais raconter, toutes ces femmes incroyables autour de moi travaillant au Pakistan et réalisant des choses incroyables. »

« Fitting In » — Le film semi-autobiographique de la réalisatrice montréalaise Molly McGlynn raconte l’histoire d’une jeune fille de 16 ans qui explore le sexe et le plaisir, bouleversée lorsqu’on lui diagnostique une maladie congénitale qui affecte ses organes reproducteurs.

Maddie Ziegler joue dans cette « tragédie » qui explore les thèmes du genre, de la féminité et de la sexualité. Emily Hampshire, de la célèbre série « Schitt’s Creek », met en valeur ses talents d’actrice à la fois comique et dramatique dans son rôle de mère essayant de donner un sens à sa propre douleur et à ses triomphes.

«C’est un film complexe. Et il se passe beaucoup de choses ici et je ne m’attends pas à ce que tout le monde comprenne nécessairement tout cela », déclare McGlynn. « Les gens qui l’obtiennent, l’obtiennent ? et aussi, je veux que les gens comprennent que c’est un film joyeux et amusant. Vous n’allez pas à une conférence d’éducation sexuelle.

« Seven Veils » — Amanda Seyfried joue dans le long métrage d’Atom Egoyan en tant que dramaturge chargée de retravailler la production de « Salome » après la mort du réalisateur original qui lui servait de mentor. Au fil du temps, son monde commence à se détendre alors que son passé tourmenté commence à saigner à travers ses interprétations artistiques de la pièce.

Le film s’inspire des expériences d’Egoyan montant le même opéra pour la Canadian Opera Company, remontant à 1996.

« Je pense qu’en tant qu’artistes, vous avez votre antenne dressée, et je pense que nous vivons à une époque où nous nous demandons jusqu’où affirmer nos propres revendications identitaires », déclare Egoyan. « Comment redéfinir nos frontières en matière d’œuvres d’art ?

« Backspot » — Le DJ canadien devenu réalisateur DW Waterson a déclaré : pom-pom girls, mais rendez-le gay et angoissé. Le film est centré sur Riley, une perfectionniste anxieuse jouée par Devery Jacobs de « Reservation Dogs », qui fait partie d’une équipe d’élite aux côtés de sa petite amie. Le film est le premier long métrage de Waterson en tant que réalisateur, et Jacobs et Elliot Page étaient tous deux producteurs.

« Je suis vraiment ravi de proposer au public et aux téléspectateurs un film sportif complet et brut sur les pom-pom girls », a déclaré DW Waterson. « Je pense que nous avons des idées sur les pom-pom girls en tête et c’est très loin de ce que je propose. C’est riche en adrénaline et en intensité, mais il a du cœur.

«Bria Mack Gets A Life» _ Sasha Leigh Henry, qui a produit «When Morning Comes» et «Black Bodies», est la showrunner de cette série comique Crave de 30 minutes du côté télé du TIFF.

Co-réalisé par Kelly Fyffe-Marshall, la créatrice de « When Morning Comes », le film raconte l’histoire de Bria « Mack » McFarlane, une femme noire de 25 ans et diplômée universitaire qui navigue dans une institution majoritairement blanche. C’est un voyage rendu plus difficile en présence de Black Attack, une hype girl invisible jouée par Hannan Younis qui l’aide à surmonter les frustrations et les obstacles de la vie.

« Black Attack est le meilleur ami dont nous avons tous besoin et que nous souhaitons dans nos vies dans des situations où des micro-agressions nous arrivent… lorsque nous voulons dire des choses que nous ne pouvons pas dire », déclare Fyffe-Marshall.

« Cette émission est aussi une autre façon d’amener les Jamaïcains à l’écran d’une manière positive. Il y a beaucoup d’immigrants jamaïcains au Canada, donc cette série nous permet de le mettre en valeur.