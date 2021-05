Un AOC méprisable fustigé pour avoir introduit une résolution à l’accord d’armement BLOCK Biden avec Israël – The Right Scoop

AOC a annoncé aujourd’hui qu’elle présentait une résolution pour empêcher Biden de vendre des armes à Israël:

Les États-Unis ne devraient pas étouffer les ventes d’armes au gouvernement israélien alors qu’ils déploient nos ressources pour cibler les médias internationaux, les écoles, les hôpitaux, les missions humanitaires et les sites civils pour les bombardements. Nous avons la responsabilité de protéger les droits de l’homme. https://t.co/OctBNYFpwp – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 19 mai 2021

Wow. AOC ressemble vraiment à l’attachée de presse du Hamas car rien de ce qu’elle a dit dans son tweet n’est vrai. Tsahal ne cible que les lance-roquettes, les bureaux, le personnel et les infrastructures du Hamas, que le Hamas place presque toujours dans des lieux civils. L’armée israélienne a clairement indiqué qu’elle faisait tout son possible pour éviter des victimes civiles. Mais AOC les fait passer pour les terroristes, ce qui est absurde, irresponsable et immoral.

Comme je l’ai dit, elle a été critiquée sur Twitter pour cette prise manifestement ridicule:

En fait, ils ciblent les moyens militaires que le Hamas cache sous ou à l’intérieur des médias, des écoles, des hôpitaux, des missions humanitaires et des sites civils, en violation des lois de la guerre. Soit vous ne comprenez pas cela, soit vous approuvez la politique du Hamas de faire cela. https://t.co/F1pVxpkgqR – Jonah Goldberg (@JonahDispatch) 19 mai 2021

Vous vous trompez ou mentez intentionnellement. Clarifions ceci: 1. Le Hamas utilise des civils comme boucliers humains pour se cacher derrière lui tout en tirant des roquettes

2. Israël prend des mesures importantes pour minimiser les pertes civiles

3. Les médias n’étaient pas visés, une organisation terroriste était https://t.co/FEcMZnsi9b – Nikki Haley (@NikkiHaley) 19 mai 2021

Tant d’ignorance et d’idiotie utile dans un seul tweet, donnant au Hamas précisément le cadrage trompeur qu’il vise lorsqu’il lance des attaques et héberge des munitions dans les écoles, les hôpitaux, etc. https://t.co/BeflTVlNXP – Guy Benson (@guypbenson) 19 mai 2021

Bien sûr, les membres de son escouade qui haïssent Israël et qui sont pour le Hamas ont soutenu son tweet:

Mais ne nous y trompons pas – même si l’escalade actuelle ne faisait pas rage, le Congrès devrait remettre en question les ventes de ces types d’armes à Israël – et à tout pays du monde qui a commis des violations des droits de l’homme. La surveillance du Congrès sur les ventes d’armes se fait attendre depuis longtemps. https://t.co/yAR9GwLHFN – Ilhan Omar (@IlhanMN) 19 mai 2021