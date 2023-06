Un antidote à l’épidémie de solitude d’aujourd’hui

WebMD : Que voulez-vous que les lecteurs sachent pour éviter la solitude et essayer de vivre la vie la plus connectée/épanouie ?

N’ayez pas peur de pleurer ou de ressentir de la tristesse pour ce que vous avez perdu. Prenez quelques minutes par jour pour pleurer, mais cela ne peut pas être la fin. Affrontez le problème et cherchez des solutions à court et à long terme.

Schwartz : Trouvez ce qui vous fait rire et poursuivez-le, tendez la main à ceux qui vous entourent et essayez de créer un lien commun, essayez de concentrer votre énergie et soyez conscient de vous-même. Essayez la méditation. Il concentre votre esprit et vous soulage réellement de vos soucis.

Enfin, et c’est un gros problème, essayez de servir votre communauté de toutes les manières possibles. Fait intéressant, le service nous fait nous sentir plus utiles et connectés aux gens. Voyez quels organismes de bienfaisance ou refuges dans votre région ont besoin de bénévoles. Tout type de travail bénévole vous offrira un lien avec les gens et vous donnera un sens au processus.

WebMD : Comment pensez-vous que votre père voudrait que nous nous connections mieux les uns aux autres ?

Schwartz: Honnêtement, une grande partie de cela dans le livre et ce qu’il suggère pour les personnes âgées s’applique à tout le monde. Il donne des conseils pratiques sur la façon de vivre plus joyeusement et de manière créative. Il écrit que nous devons nous concentrer sur le rire et la légèreté. Ce qui vous fait rire est important. Les gens ont tendance à perdre cela dans leur vie, surtout en vieillissant.