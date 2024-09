Un antidépresseur pourrait aider à combattre les tumeurs cérébrales du type glioblastome

Résumé: Des chercheurs ont découvert que l’antidépresseur vortioxétine combat efficacement le glioblastome, une tumeur cérébrale mortelle, lors de tests en laboratoire et sur des souris. Ce médicament, déjà approuvé par la FDA, traverse la barrière hémato-encéphalique et pourrait potentiellement améliorer le traitement des patients atteints de glioblastome lorsqu’il est associé à une thérapie standard.

L’étude, réalisée à l’aide d’une plateforme de criblage, a identifié la vortioxétine comme un candidat de choix, et des essais cliniques sont actuellement prévus. Bien que prometteuse, les experts mettent en garde contre l’automédication, car des essais sur l’homme sont encore nécessaires.

Faits essentiels:

La vortioxétine traverse la barrière hémato-encéphalique et combat le glioblastome lors de tests en laboratoire.

Les chercheurs ont découvert que les antidépresseurs étaient étonnamment efficaces contre les cellules tumorales.

Des essais cliniques sont en cours de préparation pour tester l’effet de la vortioxétine sur les patients atteints de glioblastome.

Source: ETH Zurich

Le glioblastome est une tumeur cérébrale particulièrement agressive et incurable à l’heure actuelle. Les cancérologues peuvent prolonger l’espérance de vie des patients par des opérations, des radiothérapies, une chimiothérapie ou des interventions chirurgicales. Néanmoins, la moitié des patients décèdent dans les douze mois suivant le diagnostic.

Il est difficile de trouver des médicaments efficaces contre les tumeurs cérébrales, car de nombreux médicaments contre le cancer ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le cerveau. Cela limite le choix des traitements possibles. Les neuro-oncologues recherchent donc depuis un certain temps de meilleurs médicaments capables d’atteindre le cerveau et d’éliminer la tumeur.

Dans l’une de ces études, les patients atteints de glioblastome seront traités avec de la vortioxétine en plus du traitement standard (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie). Crédit : Neuroscience News

Des chercheurs dirigés par le professeur Berend Snijder de l’ETH Zurich ont découvert une substance qui combat efficacement les glioblastomes, du moins en laboratoire : un antidépresseur appelé vortioxétine. Les scientifiques savent que ce médicament peu coûteux, déjà approuvé par des organismes comme la FDA aux États-Unis et Swissmedic, est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique.

Sohyon Lee, postdoctorante de Snijder et auteure principale de l’étude, l’a découvert grâce à la pharmacoscopie, une plateforme de dépistage spéciale que les chercheurs ont développée à l’ETH Zurich au cours des dernières années.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Médecine naturelle.

Dans cette étude, les chercheurs de l’ETH Zurich ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de différents hôpitaux, en particulier avec le groupe des neurologues Michael Weller et Tobias Weiss de l’hôpital universitaire de Zurich (USZ).

Tester des centaines de substances simultanément

Grâce à la pharmacoscopie, les chercheurs de l’ETH Zurich peuvent tester simultanément des centaines de principes actifs sur des cellules vivantes issues de tissus cancéreux humains. Leur étude s’est principalement concentrée sur les substances neuroactives qui traversent la barrière hémato-encéphalique, comme les antidépresseurs, les médicaments contre la maladie de Parkinson et les antipsychotiques. Au total, l’équipe de recherche a testé jusqu’à 130 substances différentes sur des tissus tumoraux de 40 patients.

Pour déterminer quelles substances agissent sur les cellules cancéreuses, les chercheurs ont eu recours à des techniques d’imagerie et à des analyses informatiques. Jusqu’à présent, Snijder et son équipe n’avaient utilisé la plateforme de pharmacoscopie que pour analyser les cancers du sang et en avaient tiré des options de traitement. Les glioblastomes sont les premières tumeurs solides qu’ils ont étudiées systématiquement à l’aide de cette méthode, en vue d’utiliser des médicaments existants à de nouvelles fins.

Pour le dépistage, Lee a analysé des tissus cancéreux frais de patients récemment opérés à l’hôpital universitaire de Zurich. Les chercheurs de l’ETH Zurich ont ensuite traité ces tissus en laboratoire et les ont analysés sur la plateforme de pharmacoscopie. Deux jours plus tard, les chercheurs ont obtenu des résultats montrant quels agents étaient efficaces contre les cellules cancéreuses et lesquels ne l’étaient pas.

Les antidépresseurs étonnamment efficaces

Les résultats ont montré que certains antidépresseurs testés, mais pas tous, étaient étonnamment efficaces contre les cellules tumorales. Ces médicaments ont été particulièrement efficaces lorsqu’ils ont déclenché rapidement une cascade de signalisation, ce qui est important pour les cellules progénitrices neuronales, mais qui supprime également la division cellulaire. La vortioxétine s’est avérée être l’antidépresseur le plus efficace.

Les chercheurs de l’ETH Zurich ont également testé l’efficacité de plus d’un million de substances contre les glioblastomes à l’aide d’un modèle informatique. Ils ont découvert que la cascade de signalisation conjointe des neurones et des cellules cancéreuses joue un rôle déterminant et explique pourquoi certains médicaments neuroactifs fonctionnent et d’autres non.

Dans la dernière étape, des chercheurs de l’hôpital universitaire de Zurich ont testé la vortioxétine sur des souris atteintes d’un glioblastome. Le médicament a également montré une bonne efficacité lors de ces essais, notamment en association avec le traitement standard actuel.

Le groupe de chercheurs de l’ETH Zurich et de l’USZ prépare actuellement deux essais cliniques. Dans le premier, les patients atteints de glioblastome seront traités avec de la vortioxétine en plus du traitement standard (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie). Dans le deuxième, les patients recevront une sélection personnalisée de médicaments, que les chercheurs détermineront pour chaque individu à l’aide de la plateforme de pharmacoscopie.

Médicament largement disponible et peu coûteux

« L’avantage de la vortioxétine est qu’elle est sûre et très rentable », explique Michael Weller, professeur à l’hôpital universitaire de Zurich, directeur du département de neurologie et co-auteur de l’étude.

« Comme le médicament a déjà été approuvé, il n’a pas besoin de passer par une procédure d’approbation complexe et pourrait bientôt compléter le traitement standard de cette tumeur cérébrale mortelle. » Il espère que les oncologues pourront bientôt l’utiliser.

Il met toutefois en garde les patients et leurs proches contre le risque de se procurer eux-mêmes de la vortioxétine et de la prendre sans surveillance médicale. « Nous ne savons pas encore si le médicament est efficace chez l’homme ni quelle dose est nécessaire pour combattre la tumeur, c’est pourquoi des essais cliniques sont nécessaires. L’automédication serait un risque incalculable. »

Snijder met également en garde contre une utilisation précipitée de l’antidépresseur sur les glioblastomes, affirmant que « jusqu’à présent, son efficacité n’a été prouvée que dans des cultures cellulaires et chez la souris ».

Il estime néanmoins que cette étude a atteint un résultat idéal. « Nous sommes partis de cette terrible tumeur et avons trouvé des médicaments existants pour la combattre. Nous montrons comment et pourquoi ils fonctionnent, et nous pourrons bientôt les tester sur des patients. »

Si la vortioxétine s’avère efficace, ce sera la première fois depuis quelques décennies qu’une substance active est découverte pour améliorer le traitement du glioblastome.

Auteur: Berend Snijder

Source: ETH Zurich

Contact: Berend Snijder – ETH Zurich

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

«Identification à haut débit de médicaments neuroactifs réutilisables dotés d’une puissante activité anti-glioblastome » par Berend Snijder et al. Médecine naturelle

Abstrait

Identification à haut débit de médicaments neuroactifs réutilisables dotés d’une puissante activité anti-glioblastome

Le glioblastome, le cancer primitif du cerveau le plus agressif, a un pronostic sombre, mais le traitement systémique se limite aux chimiothérapies alkylantes de l’ADN. De nouvelles stratégies thérapeutiques pourraient émerger de l’exploration des vulnérabilités neurodéveloppementales et neurophysiologiques du glioblastome.

À cette fin, nous avons systématiquement examiné des médicaments neuroactifs réutilisables dans le matériel chirurgical des patients atteints de glioblastome en utilisant une plate-forme cliniquement concordante et résolue à cellule unique.

Le profilage de plus de 2 500 réponses médicamenteuses ex vivo sur 27 patients et 132 médicaments a permis d’identifier des médicaments neuroactifs de diverses classes avec une puissante efficacité anti-glioblastome qui ont été validés dans des systèmes modèles.

L’apprentissage automatique moléculaire interprétable des réseaux médicament-cible a révélé une convergence neuroactive sur la suppression du glioblastome induite par AP-1/BTG, permettant un criblage in silico étendu de plus d’un million de composés avec une précision de validation élevée chez les patients.

Le profilage multimodal profond a confirmé la présence de Ca2+-l’induction de la voie AP-1/BTG induite par le glioblastome comme vulnérabilité neuro-oncologique, illustrée par l’antidépresseur vortioxétine en synergie avec les chimiothérapies standard actuelles in vivo.

Ces résultats établissent un cadre pratique pour le traitement du glioblastome enraciné dans son étiologie neurale.