Un antidépresseur bon marché pourrait aider à traiter les tumeurs cérébrales incurables, selon les premières études

Des chercheurs suisses vont tester les premiers résultats prometteurs dans des essais cliniques sur l’homme.

Un antidépresseur bon marché pourrait être en mesure de traiter une maladie particulièrement agressive, actuellement incurable. tumeur cérébraleDes scientifiques suisses ont découvert cela lors de premières recherches en laboratoire.

Il existe peu de traitements contre le glioblastome, une tumeur cérébrale courante à croissance rapide qui tue la plupart des patients en 12 à 18 mois.

En général, le cancer du cerveau est difficile à traiter car la barrière hémato-encéphalique – une couche de cellules qui agit comme un filtre entre le système nerveux central et le reste du corps – rend difficile l’accès des médicaments aux tumeurs.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs de l’hôpital universitaire de Zurich (USZ) ont testé 132 médicaments sur tissu cancéreux provenant de patients atteints de glioblastome ayant récemment subi une intervention chirurgicale, associés à une modélisation informatique et à des études sur des souris de laboratoire.

Ils s’intéressaient principalement aux médicaments capables de traverser la barrière hémato-encéphalique, notamment les antidépresseurs, les médicaments contre la maladie de Parkinson et les antipsychotiques.

Lors des tests, l’antidépresseur vortioxétine a obtenu les meilleurs résultats et a été « exceptionnellement constant », selon l’étude publiée dans le revue Nature MedicineLors des tests sur les cellules cancéreuses, la vortioxétine s’est avérée efficace pour combattre les tumeurs chez 66,7 % des patients.

« L’avantage de la vortioxétine est qu’elle est sûre et très rentable », a déclaré le Dr Michael Weller, co-auteur de l’étude et directeur du département de neurologie de l’USZ, dans un communiqué.

Les chercheurs se préparent désormais à des essais cliniques pour voir dans quelle mesure le médicament fonctionne sur les humains.

Dans une étude, les patients recevront de la vortioxétine en plus des soins standard tels que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, tandis que dans l’autre, ils recevront un régime plus personnalisé.

Des antidépresseurs pour lutter contre le cancer du cerveau

Dans l’Union européenne, la vortioxétine est commercialisée sous le nom de marque Brintellix par le fabricant pharmaceutique danois Lundbeck. Elle a été approuvée pour le traitement de la dépression majeure dans l’UE, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Cela signifie que si les essais cliniques sont concluants, le médicament « n’aura pas besoin de subir une procédure d’approbation complexe et pourrait bientôt compléter la thérapie standard pour cette tumeur cérébrale mortelle », a déclaré Weller.

Cette étude est la dernière à suggérer que les antidépresseurs pourraient aider à lutter contre le cancer du cerveau. En 2021, par exemple,** des études sur des souris menées aux États-Unis ont montré que la fluoxétine, communément appelée Prozac, pourrait être capable de cibler le glioblastome.

La fluoxétine – ainsi que les médicaments paroxétine et brexpiprazole – semblaient également efficaces dans l’étude USZ, bien que la vortioxétine soit de loin le meilleur candidat.

Malgré les résultats prometteurs des premières études, on ne sait toujours pas si les antidépresseurs amélioreront de manière significative les résultats pour les patients atteints d’un cancer du cerveau.

Selon un Analyse suédoise Une étude publiée plus tôt cette année a révélé que les patients atteints de tumeurs cérébrales de haut grade, comme le glioblastome, avaient des taux de survie plus faibles s’ils prenaient des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), une classe d’antidépresseurs qui comprend la fluoxétine et la vortioxétine.