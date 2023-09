Un anticorps expérimental pourrait rendre les transplantations d’organes moins compliquées

Un anticorps fabriqué en laboratoire pourrait un jour rendre les transplantations d’organes moins pénibles, suggèrent des recherches récentes. Lors d’expériences avec des primates non humains, l’anticorps s’est révélé sûr et efficace pour prévenir le rejet des reins et des cellules pancréatiques transplantés. Les scientifiques espèrent que ce traitement pourrait réduire, voire éliminer, le besoin de médicaments anti-rejet à vie pour certains types de greffes.

L’anticorps est nommé tegoprubart, également anciennement connu sous le nom d’AT-1501. Il s’agit d’un médicament expérimental initialement développé comme traitement potentiel de la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Il a été créé par des chercheurs de l’ALS Therapy Development Institute (ALS TDI), une biotechnologie à but non lucratif, et est actuellement développé grâce à un partenariat avec la société Eledon Pharmaceuticals, Inc.

Bien que le tegoprubart soit encore testé dans le cadre d’essais cliniques avancés sur la SLA (avec des résultats prometteurs jusqu’à présent), les scientifiques ont également commencé à étudier si cela pouvait également aider les patients transplantés. Le médicament cible une molécule produite par certaines cellules T, supprimant ainsi un type spécifique de réponse immunitaire couramment observé dans la SLA. Cette même réponse immunitaire semble également jouer un rôle dans la manière dont l’organisme rejette les organes donnés.

Cette nouvelle recherche a été publié à la fin du mois dernier dans la revue Science Translational Medicine. Des scientifiques de l’Université de Miami et de l’Université Duke ont testé l’AT-1501 sur des singes ayant reçu deux types différents de greffes : des greffes de rein et des greffes de cellules d’îlots. Les cellules des îlots proviennent du pancréas et produisent de l’insuline. Les greffes de cellules d’îlots sont une procédure expérimentale en cours de développement pour traiter le diabète de type 1 (les personnes atteintes de cette maladie ne sont pas en mesure de créer leur propre insuline en raison de la destruction de leurs cellules d’îlots).

Dans les deux scénarios, ont découvert les chercheurs, l’AT-1501 semblait améliorer la sécurité et l’efficacité de ces greffes. Le médicament a pu prévenir à lui seul le rejet aigu des reins transplantés, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser d’autres médicaments immunosuppresseurs. Il n’en va pas de même pour les greffes de cellules d’îlots, mais le médicament semble améliorer la survie de ces cellules lorsqu’il est pris en association avec un traitement anti-rejet standard, et avec moins d’effets secondaires que d’habitude, comme des infections.

Une autre constatation clé était l’absence de problèmes de coagulation observés après le traitement. Il s’agit d’un effet secondaire observé avec un anticorps expérimental plus ancien, qui a entraîné des problèmes de sécurité inattendus et peut-être même des décès lors des premiers essais sur des humains. Les retombées qui ont suivi ont retardé de plusieurs décennies le développement clinique de ces anticorps comme traitement pour la transplantation, mais il semble que les scientifiques aient enfin trouvé une version véritablement sûre de cette classe de médicaments.

« Ces données soutiennent l’AT-1501 en tant qu’agent sûr et efficace pour favoriser la survie et la fonction des greffes d’îlots et de reins et nous permettent de passer immédiatement aux essais cliniques », a déclaré l’auteur de l’étude Allan Kirk, président du département de chirurgie de Duke, dans un déclaration de l’université. « Cette approche moins toxique est poursuivie depuis plus de 20 ans, et je pense que nous sommes enfin à un tournant. Cela pourrait constituer une grande avancée pour les personnes ayant besoin de greffes d’organes.

Eledon Pharmaceuticals a déjà commencé à mener de petits essais humains sur le tegoprubart chez les patients transplantés. Plus tôt en avril, ils signalé les premiers résultats de son étude de phase Ib, qui n’ont révélé aucun rejet aigu ni problème de sécurité associé dans un groupe de 12 patients ayant reçu une greffe de rein. Outre la SLA et la transplantation d’organes, le médicament est également étudié comme traitement pour La maladie de Bergerune maladie auto-immune qui endommage les reins.