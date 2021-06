Un anticorps de GSK-Vir réduit considérablement les hospitalisations et les décès parmi les patients de Covid-19, selon un essai

Dans les essais d’efficacité, qui ont porté sur 1 057 patients, l’utilisation du traitement a entraîné une baisse de 79 % des hospitalisations de plus de 24 heures ou des décès « pour quelque cause que ce soit » GlaxoSmithKline Plc et Vir Biotechnology ont déclaré lundi dans un communiqué.

Six des participants à l’essai qui ont reçu du sotrovimab se sont retrouvés à l’hôpital au cours de l’étude de 29 jours, les entreprises affirmant que dans la moitié de ces cas, le coronavirus n’était probablement pas à blâmer. Parmi le groupe placebo, 30 ont été hospitalisés.

Le traitement a également semblé ne pas provoquer d’effets secondaires significatifs, avec seulement une infime fraction des personnes interrogées souffrant d’éruptions cutanées (1%) et de diarrhée (2%) sous des formes légères et modérées, indique le communiqué.

Les fabricants de médicaments étaient « heureux » avec les résultats, qui, ont-ils dit, ont renforcé leur « confiance dans le rôle potentiel du sotrovimab dans la lutte contre cette pandémie », George Scangos, PDG de Vir, a déclaré.

Le sotrovimab est actuellement administré aux patients par perfusion intraveineuse, mais des travaux sont actuellement en cours pour simplifier l’administration du traitement avec une formulation intramusculaire, a déclaré Christopher Corsico, vice-président senior du développement de GSK.

Le médicament a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis en mai, avec le feu vert de l’Agence européenne des médicaments de l’UE le même mois.

Des traitements similaires des concurrents Regeneron et Eli Lilly ont également été approuvés pour les patients atteints de coronavirus non hospitalisés aux États-Unis.

Plus tôt en juin, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont recommandé le sotrovimab pour les patients à haut risque non hospitalisés atteints de Covid-19 léger à modéré, ajoutant que le médicament semblait « conserver son activité » contre les nouvelles variantes mutées. du virus.

