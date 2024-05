Un antibiotique courant lié à un risque de décès plus élevé chez les patients les plus malades

Partagez ceci

Les décisions concernant les antibiotiques à administrer à un patient lorsqu’une infection potentiellement mortelle est suspectée peuvent avoir des conséquences inattendues sur les résultats pour les patients, révèle une nouvelle étude.

À partir de 2015, une pénurie nationale de 15 mois d’un antibiotique couramment prescrit, la pipéracilline/tazobactam, connu sous le nom de marque Zosyn, a fourni une occasion unique de comparer les taux de mortalité chez les patients hospitalisés atteints de sepsis et ayant reçu deux types différents d’antibiotiques : celui qui épargne le microbiome intestinal et celui qui le modifie profondément.

L’association pipéracilline/tazobactam est un antibiotique à large spectre couramment administré en cas de sepsis, une complication potentiellement mortelle due à une infection. En son absence, les cliniciens utilisent généralement un autre antibiotique, le céfépime, qui a une activité similaire contre les agents pathogènes courants du sepsis mais, contrairement à la pipéracilline/tazobactam, a des effets minimes sur les bactéries anaérobies intestinales.

« Ce sont des antibiotiques puissants qui sont administrés quotidiennement aux patients dans tous les hôpitaux du pays. »

« Nous avons vu cette pénurie de Zosyn comme une opportunité unique de nous demander si cet antibiotique, dont nous savons qu’il épuise l’intestin des bactéries anaérobies, fait une différence en termes de résultats pour les patients », a déclaré Robert Dickson de l’Université du Michigan. Division de médecine pulmonaire et de soins intensifs du département de médecine. Dickson est également directeur adjoint du Weil Institute for Critical Care Research & Innovation.

En santé, le microbiome intestinal est largement peuplé de bactéries anaérobies qui provoquent rarement des maladies. Des travaux antérieurs de l’équipe d’étude ont révélé que même une dose unique de pipéracilline/tazobactam tue la plupart de ces bactéries anaérobies intestinales, qui jouent un rôle important dans le métabolisme, l’immunité et la prévention des infections de l’organisme.

Dickson, Rishi Chanderraj de la division des maladies infectieuses, Michael Sjoding de la division de médecine pulmonaire et de soins intensifs, et leur équipe de l’Université du Michigan et du VA Ann Arbor ont utilisé les données des dossiers des patients pour examiner les résultats de 7 569 patients. L’équipe a comparé 4 523 patients traités par pipéracilline/tazobactam à 3 046 patients ayant reçu du céfépime.

Ils ont trouvé des différences marquées : le traitement par pipéracilline-tazobactam était associé à une augmentation de 5 % de la mortalité à 90 jours, à plus de jours sous respirateur et à plus de temps passé en défaillance d’organe.

« Ce sont des antibiotiques puissants qui sont administrés quotidiennement aux patients dans tous les hôpitaux du pays », explique Chanderraj. « Les cliniciens les utilisent parce qu’ils tentent de traiter tous les agents pathogènes possibles susceptibles de causer la maladie de leurs patients. Mais nos résultats suggèrent que leurs effets sur le microbiome pourraient également avoir des effets importants sur les résultats pour les patients.

« Une différence de mortalité de 5 % a d’énormes implications parce que la septicémie est très courante. »

L’étude s’appuie sur des travaux antérieurs de l’équipe d’étude qui suggéraient que les patients gravement malades pourraient avoir un état pire lorsqu’ils reçoivent des antibiotiques qui épuisent l’intestin des anaérobies. Ils ont également constaté des effets similaires lors de l’étude de modèles animaux.

« Nos travaux antérieurs suggéraient que l’association pipéracilline/tazobactam pourrait être nocive, mais il s’agissait d’une étude observationnelle qui présentait certaines limites », explique Sjoding, l’auteur principal de l’étude.

« C’est pourquoi la pénurie de médicaments représentait une formidable opportunité. Cela a créé une expérience naturelle presque parfaite qui nous a permis de tester de manière très rigoureuse la différence entre ces deux médicaments sur les résultats pour les patients.

Un essai clinique récent a opposé ces deux antibiotiques et comparé les effets secondaires et la mortalité après deux semaines. Cet essai n’a révélé aucune différence à court terme, une constatation que l’équipe a également observée dans son analyse.

« Lorsque nous avons examiné les résultats sur deux semaines dans notre étude, nous n’avons pas non plus trouvé de différences », explique Chanderraj. « Mais les différences à trois mois étaient spectaculaires. »

Dans l’ensemble, les nouveaux résultats suggèrent que le traitement par pipéracilline/tazobactam au lieu du céfépime pourrait contribuer à un décès supplémentaire pour 20 patients septiques traités.

« Une différence de mortalité de 5 % a d’énormes implications, car la septicémie est très courante », explique Dickson. « Chaque jour, des milliers de cliniciens décident lesquels de ces médicaments utiliser chez les patients septiques. »

Les médecins devraient réfléchir davantage à la pertinence des antibiotiques antianérobies avant de les prescrire, ajoute Chanderraj.

« Nous devons penser aux antibiotiques comme la chimiothérapie. Dans le bon contexte, un traitement peut sauver des vies, mais dans un mauvais contexte, il peut être très nocif.

La recherche apparaît dans JAMA Médecine Interne.

