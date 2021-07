Un anti-vaccin américain qui a fait des blagues sur le vaccin Covid-19 meurt du coronavirus

Un homme de Californie, aux États-Unis, qui s’était auparavant moqué des vaccins Covid-19 sur les réseaux sociaux, est décédé à la suite d’une bataille d’un mois contre le virus mortel. Membre de la méga-église Hillsong, Stephen Harmon avait exprimé son aversion pour les vaccins et avait fait une série de blagues sur le fait de ne pas se faire piquer.

Selon la BBC, Harmon était traité pour une pneumonie et Covid-19 dans un hôpital en dehors de Los Angeles. Avant sa mort, Harmon a publié certaines de ses photos depuis son lit d’hôpital, documentant son combat contre le virus. Il a dit: « S’il vous plaît, priez tous, ils veulent vraiment m’intuber et me mettre sous respirateur. »

Il a révélé dans son dernier tweet mercredi sa décision de se faire intuber. Il a écrit : « Je ne sais pas quand je vais me réveiller, s’il vous plaît priez. »

Malgré avoir contracté le virus, Harmon a déclaré qu’il ne se ferait toujours pas vacciner. Selon lui, sa foi en la religion le protégerait. Il a même fait des blagues sur la pandémie et les vaccins avant sa mort et a partagé des mèmes où il faisait plus confiance à la Bible que le meilleur expert américain des maladies, le Dr Anthony Fauci.

Confirmant la nouvelle de la mort d’Harmon, le fondateur de Hillsong, Brian Houston, a déclaré dans un tweet: « Ben vient de nous transmettre la nouvelle dévastatrice que notre ami bien-aimé, Stephen Harmon est décédé de Covid. Déchirant. »

Rendant hommage à Harmon, Houston a déclaré dans un post Instagram : « Il était l’une des personnes les plus généreuses que je connaisse et il avait tellement de choses devant lui. Il se présentait toujours aux matchs de soccer de nos petits-enfants et il manquera à tant de gens. SE DÉCHIRER. »

Selon Houston, l’église encourage ses membres « à suivre les conseils de leurs médecins ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici