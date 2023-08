Un anthropologue de l’UBC réfléchit sur Oppenheimer et le 78e anniversaire du bombardement nucléaire de Nagasaki

Le 9 août 1945, l’armée américaine a largué une bombe atomique sur Nagasaki, au Japon, tuant sur le coup au moins 40 000 civils. Il faisait suite à une attaque similaire contre Hiroshima trois jours plus tôt, qui avait coûté la vie à au moins 70 000 personnes.

Les 78e anniversaires de ces deux événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale coïncident avec la sortie de Oppenheimerun film qui se concentre sur J. Robert Oppenheimer, un éminent physicien qui a joué un rôle crucial dans le développement des premières armes nucléaires.

Ce film à succès, réalisé par Christopher Nolan, a battu des records au box-office en récoltant plus de 500 millions de dollars dans le monde, selon les estimations officielles fournies par Universal Pictures, le distributeur du film.

Le Japon fait partie des pays où Oppenheimer n’a pas encore été publié.

Hugh Gusterson, un anthropologue spécialisé dans le militarisme et la politique nucléaire à l’Université de la Colombie-Britannique, s’est adressé à l’animateur Chris Walker à l’émission de CBC Aube Sud sur l’importance du bombardement nucléaire de Nagasaki, l’accueil Oppenheimer au Japon et l’avenir des armes nucléaires.

Hugh Gusterson réfléchit au risque posé par les armes nucléaires à l'occasion du 78e anniversaire du bombardement de Nagasaki, au Japon, le 9 août.

Pouvez-vous nous aider à comprendre la signification des anniversaires des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ?

La plupart d’entre nous ne pensent pas beaucoup aux armes nucléaires – les gouvernements qui les possèdent essaient de ne pas trop attirer l’attention sur elles. Je pense que les anniversaires sont vraiment le seul moment où les gens s’arrêtent et font une pause et réfléchissent à l’existence continue de ces armes.

De toute évidence, si vous êtes japonais, les anniversaires ont une signification supplémentaire en termes de souffrance du peuple japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et de la façon dont cette guerre s’est terminée.

Pourquoi pensez-vous qu’il est important de se souvenir spécifiquement de l’attaque de Nagasaki ?

Il est ironique que nous parlions de cela le jour de Nagasaki et non le jour d’Hiroshima, car c’est généralement le jour d’Hiroshima qui retient toute l’attention, et le jour de Nagasaki est oublié. D’une manière subtile mais très importante, Nagasaki a une signification différente d’Hiroshima.

Les États-Unis ont largué leur deuxième arme nucléaire trois jours seulement après avoir bombardé Hiroshima. Cela n’a pas vraiment donné aux Japonais assez de temps pour évaluer les dégâts du premier bombardement atomique et en discuter la signification et avoir une chance de se rendre. C’était comme si les États-Unis étaient vraiment sur pilote automatique. Il y avait quatre ou cinq autres bombes dans le pipeline, prêtes à être larguées d’ici un mois environ.

Une femme représentant les victimes s’approche pour déposer une couronne lors d’une cérémonie marquant le 78e anniversaire du bombardement atomique de Nagasaki, au Japon, le 9 août 2023. (Kyodo News via Associated Press)

Rétrospectivement, nous les considérons comme des événements horribles, même si nous pensons qu’ils étaient finalement justifiés et devaient être exécutés. Mais ce qui est frappant, c’est la façon dont l’armée américaine les traitait comme des armes vraiment normales qu’elle était prête à larguer dès qu’elles devenaient disponibles.

Pour moi, l’une des leçons de Nagasaki est l’importance pour les civils d’intervenir et de dire que nous devons vraiment réfléchir à ces armes.

Oppenheimer suscité de nombreuses discussions publiques sur l’impact de ces armes. Comment le film est-il reçu au Japon ?

La réaction japonaise, d’après ce que j’ai pu constater, est d’être vexé que le film ne dépeint pas les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Il est très axé sur le drame des scientifiques américains, et il n’y a aucune séquence d’Hiroshima et de Nagasaki. Ils ont le sentiment que le film aggrave la manière dont la souffrance des habitants d’Hiroshima et de Nagasaki est rendue invisible.

Je défendrais en fait le choix de Christopher Nolan de faire le film de cette façon. Je ne gâcherai pas le film, mais surtout au vu de la toute dernière ligne prononcée par Oppenheimer et Einstein, il est clair que Nolan veut que nous réfléchissions au danger que les armes nucléaires représentent pour l’ensemble de la race humaine à l’avenir. Il veut que nous nous concentrions sur ce qui pourrait nous arriver à tous à l’avenir à cause de ces armes.

S’il avait eu beaucoup de séquences d’Hiroshima et de Nagasaki, les gens seraient sortis de la salle de cinéma et ils auraient discuté de la question de savoir s’il était juste de bombarder Hiroshima et Nagasaki, et non du danger que les armes représentaient pour nous tous. aller de l’avant.

C’est l’un des seuls jours où les gens réfléchissent à la persistance des armes nucléaires. Vous passez probablement plus de jours que nous tous à y penser. Que devrions-nous savoir ?

Vous devez savoir que les États-Unis, par exemple, dépensent plus d’argent et de dollars constants dans la recherche et le développement d’armes nucléaires aujourd’hui qu’ils ne le faisaient pendant la guerre froide. Le nombre d’armes nucléaires a énormément diminué, mais s’il y avait une guerre nucléaire, elle tuerait quand même des centaines de millions de personnes sur la planète, à la fois immédiatement et avec des retombées à long terme à cause de l’hiver nucléaire.

Vladimir Poutine a proféré des menaces peu voilées d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine si les choses devenaient désespérées. Entre les Américains et les Russes, il ne reste qu’un seul traité de contrôle des armements limitant le nombre d’armes, et qui va expirer dans deux ou trois ans.

Nous sommes dans une situation où d’énormes ressources sont encore consacrées à l’entretien des armes, à la construction de nouvelles pour remplacer les anciennes à mesure qu’elles s’usent. Il n’y a pas de négociations pour réduire davantage les chiffres.

La doctrine de la destruction mutuelle assurée, selon certains, a assuré la paix entre les grandes puissances pendant 80 ans. Quelle confiance avez-vous dans cette stabilité maintenant ?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que nous ne savons pas dans quelles situations nous pourrions nous retrouver à l’avenir.

Mon instinct est que si les armes nucléaires n’avaient pas existé, les Américains et les Soviétiques auraient mené une guerre terrible dans laquelle des millions et des millions de personnes seraient mortes. Je ne peux pas le prouver, mais tous les scientifiques des armes nucléaires que j’ai interviewés pour mes livres croient fermement que c’est le cas, et je pense que leur croyance est tout à fait plausible. Au moins jusqu’à présent, les armes ont peut-être sauvé des millions de vies.

Mais il faut croire à une sorte d’infaillibilité humaine apparaissant à l’horizon lointain dans le futur. Il faut croire que huit ou neuf pays dotés d’armes nucléaires et plus pourraient en acquérir à l’avenir, mais personne ne se trompera de calcul, et aucun de ces pays n’aura un dirigeant un peu fou qui décide de prendre un risque.

Si les gens croient que la race humaine est capable de gérer ces armes sans jamais se tromper, alors nous devrions les garder. Ce n’est pas ma conviction.

Le 9 août 1945, un nuage géant en forme de champignon se lève après l’explosion d’une bombe atomique au-dessus de Nagasaki. (Presse associée)

Vous avez vu le film et les gens iront peut-être ce week-end pour voir le film. Que voudriez-vous qu’ils gardent à l’esprit pendant qu’ils regardent ?

C’est un film incroyablement compliqué. Il y a tellement de personnages, et ça continue d’aller et venir dans le temps. C’est presque comme si vous aviez besoin d’avoir un morceau de papier avec vous pour garder une trace de tout.

Je dirais aux gens de faire attention à la scène où la bombe est finalement testée et de demander pourquoi ils pensent que Nolan l’a filmée exactement comme il l’a fait. C’est une représentation très frappante du test lui-même.