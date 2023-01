Un anonyme affirme que la Serbie est “la marionnette de Poutine”, la Russie cherche à étendre la guerre en Europe et à “distraire l’Occident”

Le collectif de piratage Anonymous a accusé le président serbe Aleksandar Vucic d’agir comme “la marionnette de Poutine” alors que la Serbie attise le conflit avec le Kosovo dans un acte que la Russie espère pouvoir détourner l’Occident de l’Ukraine.

“La Russie essaie d’ouvrir un nouveau front en Europe pour distraire l’Occident”, a déclaré Ivana Stradner, conseillère au Barish Center for Media Integrity de la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

“La Russie ne veut pas envoyer de troupes, de chars ou d’avions dans les Balkans où se trouvent le Kosovo et la Serbie”, a déclaré Stradner. “Ce que la Russie veut faire [is] créer le chaos à l’intérieur de la région, donc les États-Unis et nos alliés, donc nous ne prêtons pas tellement attention à l’Ukraine et à la Russie, vous savez, pour être distraits par ce qui se passe au Kosovo.”

Le Kosovo a fermé la semaine dernière sa frontière avec la Serbie alors que les deux nations font face à des tensions croissantes. Des Serbes de souche avaient érigé des barricades à la frontière pour protester contre l’arrestation d’un ancien policier soupçonné d’être impliqué dans des attaques contre des policiers de souche albanaise, a rapporté France 24.

“Un tel blocus illégal a empêché la libre circulation et la circulation des personnes et des biens, c’est pourquoi nous invitons nos citoyens et compatriotes à utiliser d’autres points frontaliers pour la circulation”, a déclaré la police du Kosovo dans un communiqué.

Plusieurs fusillades ont suivi, avec des attaques contre la police kosovare et les casques bleus internationaux. Les forces armées serbes sont restées en état d’alerte accrue, mais Vucic a semblé apaiser les tensions après avoir conclu un accord le 29 décembre qui verrait la levée du blocus, a rapporté la BBC.

Alexander Botsan-Kharchenko, ambassadeur de Russie en Serbie, a déclaré que la Serbie pouvait compter sur la Russie concernant la situation au Kosovo, « quels que soient les sérieux défis… dans le contexte de la confrontation avec l’OTAN », selon l’agence de presse russe TASS.

“Nous continuons à participer au règlement des crises internationales actuelles, y compris au Kosovo”, a déclaré Botsan-Kharchenko. “Nous poursuivrons une coordination étroite avec Belgrade dans la défense des droits légaux de la Serbie concernant le Kosovo-Metohija.”

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais la Serbie ne l’a jamais reconnue et a activement encouragé la population serbe de souche du pays à défier l’autorité kosovare.

Cette situation potentiellement chaotique a présenté une opportunité de choix pour le président russe Vladimir Poutine, qui traite la Serbie comme un “allié très proche”, selon Stradner.

“[Serbia] ne borde pas la Russie, mais dans tous les sens possibles, ils soutiennent la Russie en ce qui concerne la guerre en Ukraine », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’ambassadeur de Russie « avait reçu des instructions supplémentaires de Moscou sur la manière de procéder » sur la question.

Malgré la levée du blocus, Anonymous a appelé Vucic et l’a accusé d’avoir incité le blocus à la demande de Poutine, déclarant finalement la guerre à Vucic.

Au cours de la première semaine de l’invasion de l’Ukraine, la Russie a attaqué les sites Web du gouvernement ukrainien. L’utilisation de cyberattaques a incité Anonymous à déclarer la guerre à la Russie et à commencer à cibler les sites Web russes et à lancer une série d’attaques “hack and dump”.

Le grand impact des attaques a vu un grand volume d’informations divulguées au public, y compris la publication des détails personnels de 120 000 soldats russes, l’accès au système de vidéosurveillance du Kremlin, ainsi que des gazoducs hors de Russie, selon le compte Twitter d’AnonymousTV. (il convient de noter qu’Anonymous, par nature, n’a pas de compte “officiel” unique).

Les attaques récentes ont touché des cibles plus sélectives telles que SIBUR, la plus grande entreprise pétrochimique de Russie, et une affirmation selon laquelle Vucic est “la marionnette de M. Poutine”.

“Il a été porté à notre attention que les tensions et les provocations militaires dans le nord du Kosovo par des éléments criminels serbes tentent de provoquer un conflit armé”, a déclaré le groupe dans une vidéo publiée sur Twitter. “Le président autocrate serbe Aleksandar Vucic, une marionnette de Vladimir Poutine, tente de déstabiliser la région en utilisant les mécanismes de violence et de terreur du criminel de guerre Slobodan Milosevic, mais on sait que cet effort sera suicidaire pour lui.”

La menace a fait peu de bruit sur Vucic, qui a répondu en publiant une photo de lui jouant avec ses chiens sur Instagram avec le message : « Nous nous préparons pour la lutte contre les anonymes.”

Le groupe a riposté en disant : “#Anonymous n’est pas un petit groupe de personnes impuissantes à ignorer, nous sommes un collectif organisé, actif à l’échelle mondiale, d’individus partageant les mêmes idées et notre message sera clair, si vous n’arrêtez pas votre dangereux actions au #Kosovo”, lit-on sur le compte Twitter d’AnonymousTV.

Dustin Carmack, chargé de recherche sur la cybersécurité, le renseignement et les technologies émergentes à la Heritage Foundation, a averti que même si de telles révélations peuvent avoir de bonnes intentions, il est difficile de prédire les effets d’entraînement.

“Vous avez vu cela à travers différentes révélations de renseignement au cours de la dernière décennie et les impacts que cela peut avoir en Europe et ailleurs”, a déclaré Carmack à Fox News Digital.

“Je pense qu’il est très difficile dans l’environnement dans lequel nous nous trouvons pour quiconque de juger – en particulier un groupe hacktiviste qui peut avoir une image mince de quelque chose qu’il pense être révélateur d’un côté, même si c’est… savoir que cela peut affecter le second- main ou de troisième main », a poursuivi Carmack. “Je pense [in] ce contexte, vous ne connaissez pas la nature d’Anonymous et qui prend cette décision.”

“Vous ne savez pas quel est le lien final pour cette personne qui prend cette décision, et cela rend la tâche très difficile pour les Britanniques, les Américains ou n’importe qui”, a-t-il ajouté.

Fox News Digital a envoyé des demandes de commentaires au ministère serbe des Affaires étrangères et au département d’État américain.